◇MLB レッズ5-3メッツ(日本時間17日、グレート・アメリカン・ボールパーク)

メッツの千賀滉大投手がレッズ戦に先発登板し、4回を投げて4失点で今季5敗目を喫しました。

千賀投手は4月下旬のロッキーズ戦後に背中の不快感を訴え、15日間の負傷者リスト（IL）入り。リハビリを経て復帰し、この日は約2か月ぶりのメジャー登板となりました。

復帰戦の先発マウンドとなった千賀投手でしたが、初回から苦しい投球となります。先頭から2者連続でフォアボールを与えると、ノーアウト1塁2塁で3番のサル・スチュワート選手に3ランホームランを被弾。さらに2アウトランナーなしからソロホームランを浴び、この回だけで4点を失いました。

それでも2回はわずか10球で三者凡退。3回と4回はフォアボールで出塁を許すものの無失点に抑え、4回までに5奪三振をマークしました。

この回で降板となったこの日は4回、82球を投げて被安打2、5奪三振、4四球の4失点の内容でした。今季ここまで6試合続けての複数失点で、0勝5敗、防御率9.00となりました。