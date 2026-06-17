◇インターリーグ ドジャース−レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席目まで凡退が続いた。

初回の第1打席は相手先発・ラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は1ボールからの2球目、内角シンカーを球審がストライク判定も大谷が頭をポンポンと2度叩き、ABSチャレンジを要求。判定がボールに覆った。ただ、2ボール2ストライクからの5球目、内角直球を狙ったもののニゴロに倒れた。これで13日（同14日）のホワイトソックス戦の第1打席で本塁打を放って以降、16打席連続で安打なしとなった。

カード初戦となった前日15日（同16日）のレイズ戦は4打数無安打。2試合続けてノーヒットに終わり、打率も・298と3割台を切った。

3戦目となる17日（同18日）に先発登板を予定しており、この日はブルペン入り。二刀流での出場について、ロバーツ監督が試合前会見で「まず彼の状態を見て、どう終えるか。今日の試合と今夜の様子を見て、それから明日の判断をする」とした。