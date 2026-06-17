日本サッカー協会が運営するサッカー日本代表公式Xは17日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催される「SAMURAI BLUE 祭」で配布するONE PIECEコラボフラッグについて、転売行為には「厳正なる処分をする」と発表した。

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」。サッカー日本代表パートナー企業の特別協力を得て、日本文化に根ざした「祭」をコンセプトに様々なイベントやブースを展開するビッグイベントとなる。

開催期間中、開場で世界的人気コミック「ONE PIECE」コラボフラッグを各日先着200人、合計3600人に配布することが7日に発表された。主人公ルフィのイラストに、尾田栄一郎氏から寄せられた手書きメッセージがデザインされたもの。コラボフラッグはJFA公式アプリでの事前申し込み制となっている。

配布開始から間もない17日時点で、フリマアプリやオークションサイトでの転売が散見されている。公式はこの日、「【ONE PIECE×SAMURAI BLUE】コラボフラッグについて、当選の権利や賞品を第三者へ転売すること、またオークションへ出品することは禁止とさせていただいております」と指摘。「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。