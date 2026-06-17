最後まで「意味不明」でも見たいドラマ史に残る中毒性 早すぎた野心作『ラブコンプレックス』の魅力とは
●『踊る大捜査線』『ボーダレス』の君塚良一脚本
先日、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』(9月18日公開)のサブタイトル「メトロポリスを駆け抜けろ!」や「青島俊作(織田裕二)がついに捜査一課へ」などの情報が解禁され、ネット上を賑わせた。
同作の脚本家・君塚良一は今春ドラマでも『ボーダレス〜広域移動捜査隊』(テレビ朝日系)を執筆。前者では警察内部の人間模様を、後者ではトラックで爆走する捜査本部を描くなど、一筋縄ではいかない設定で視聴者を驚かせてきた。
そんな君塚脚本のなかでも「ドラマ史に残る最高レベルの難解さ」と言われるのが、2000年放送の『ラブコンプレックス』(フジテレビ系、FODで配信中)。はたしてどんな難解さがあり、今見たらどう感じるのか、ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『ラブコンプレックス』(C)フジテレビ
○横領事件の謎と「男VS女」の戦い
同作の放送中から終了後にかけて視聴者から最も聞かれた言葉が「意味不明」だった。
もしSNSが浸透した10年後、20年後に放送されていたら、問題作として賛否を巻き起こしていたかもしれない。ただ、“賛”の人には「意味不明でも見たくなる」という熱烈な支持者が多く、制作サイドとしても明らかに「見たことのないドラマを作ろう」というチャレンジングな作品だった。
では何が「意味不明」だったのか。同作の主なあらすじは、パソコン周辺機器の製造販売をする一部上場企業・ワンダーエレクトロニクスの秘書室内で横領事件が発生。表沙汰になることを嫌った役員から秘書室に配属された竜崎ゴウ(唐沢寿明)と真行寺アユム(反町隆史)は、横領の疑いがかかる7人の美人秘書を調べていく……。
入口は「横領事件の謎を追うミステリー」「ゴウとアユムVS美人秘書たちの攻防」だったが、徐々にそれぞれの“愛”をめぐる物語をフィーチャー。2人の男＋7人の女＝男女9人のキャラクターと背景が最大の見どころとなっていった。
その中心にいたのは、女性を軽く見て息を吐くように嘘をつき、平然と悪事を行うなど愛のないゴウと、毒母に苦しめられ、女性と深い仲になれないアユム。
秘書たちを束ねる一方で父への複雑な思いを抱える荒瀬シズク(木村佳乃)、ある過去から新興宗教にハマる柊サダ(りょう)、過度なダイエットを行い夜の仕事も行う蜷川キイコ(小雪)、子どものころに受けたいじめから情緒不安定な連城ミヤビ(西田尚美)、けんかに滅法強い同性愛者の野乃リリ(伊東美咲)、極端な裏表があり誰に対しても愛情がなさそうな島木ミン(一戸奈未)、長年にわたる不倫に悩む最年長の佐原アミ(高橋ひとみ)。
主要人物9人全員が、親、恋人、自分自身、不倫相手などへの愛にコンプレックスを抱え、それを暴き合い、追い込み合うカオスのようなムードが最終話まで続いた。
●唐沢の演技でサイコホラーに一変
なかでも圧倒的な存在感を放っていたのがゴウ。主人公とは思えない人格崩壊者で、作品全体に漂うコメディのムードを徐々にサイコホラーへと変えていった。もし今放送されたら「何者?」「怖すぎる…」「人間なのか?」などの声があがったのではないか。
特に最終話で見せたアユムとの激しいやり取りと結末は衝撃的で、これも「『ラブコンプレックス』らしい」か「最後まで理解できなかった」か意見が分かれるところだろう。
当時の唐沢寿明は一躍人気者となった『愛という名のもとに』(フジ系、92年)以降、『ホームワーク』(TBS系、92年)、『妹よ』(フジ系、94年)、『おいしい関係』(フジ系、96年)、『イヴ』(97年、フジ系)などラブストーリーへの出演が多く、「『ラブコンプレックス』もその流れ」と思っている視聴者が多かった。
さらにその後に演じた『白い巨塔』(フジ系、03〜04年)、『不毛地帯』(フジ系、09〜10年)など社会派作品のイメージが強い人もいるのではないか。そんなラブストーリーでも社会派作品でもない唐沢のハイテンションな演技も「意味不明」というムードを加速させていた。
一方、秘書たちが抱えるコンプレックスも当時としてはインパクト大。むしろ女性の社会進出が進み、精神的な問題が顕在化した現在のほうが自分事として共感しやすいのかもしれない。
また、それを木村佳乃、りょう、小雪、伊東美咲、西田尚美というモデル出身女優たちが演じるギャップもあって、「7人の美女を愛でる」という男性視聴者も多かった。美男美女をそろえたキャスティングであることは間違いなく、それが目当ての視聴者をカオスな世界観で混乱させていたのは確かだ。
第1話が「最終回」という謎脚本
最後に君塚良一の脚本に話を移すと、ラブストーリーに「オタク」「マザコン」を持ち込みホラーコメディ化した『ずっとあなたが好きだった』(TBS系、92年)、「銃撃戦」「カーチェイス」を排除した刑事ドラマ『踊る大捜査線』など、あえてセオリーを外し、視聴者の意表を突くことに長けている。
『ラブコンプレックス』はその最たるところで、君塚作品の中でも「最もぶっ飛んだドラマ」と言っていいかもしれない。それは第1話が「最終回」、最終回が「終わりの始まり」という時系列不明のサブタイトルからもわかるだろう。映像的にトリッキーな演出が多かったことも加わって「よく分からないのに見たくなる」という不思議な中毒性のある作品となった。
もし当時の視聴者が今もう1度見たら、どう感じるのか。「ちょっと時代が早すぎた名作」なのか。それとも「やっぱり意味不明」なのか。そんな楽しみ方ができる稀有な作品であることは確かだ。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
先日、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』(9月18日公開)のサブタイトル「メトロポリスを駆け抜けろ!」や「青島俊作(織田裕二)がついに捜査一課へ」などの情報が解禁され、ネット上を賑わせた。
同作の脚本家・君塚良一は今春ドラマでも『ボーダレス〜広域移動捜査隊』(テレビ朝日系)を執筆。前者では警察内部の人間模様を、後者ではトラックで爆走する捜査本部を描くなど、一筋縄ではいかない設定で視聴者を驚かせてきた。
『ラブコンプレックス』(C)フジテレビ
○横領事件の謎と「男VS女」の戦い
同作の放送中から終了後にかけて視聴者から最も聞かれた言葉が「意味不明」だった。
もしSNSが浸透した10年後、20年後に放送されていたら、問題作として賛否を巻き起こしていたかもしれない。ただ、“賛”の人には「意味不明でも見たくなる」という熱烈な支持者が多く、制作サイドとしても明らかに「見たことのないドラマを作ろう」というチャレンジングな作品だった。
では何が「意味不明」だったのか。同作の主なあらすじは、パソコン周辺機器の製造販売をする一部上場企業・ワンダーエレクトロニクスの秘書室内で横領事件が発生。表沙汰になることを嫌った役員から秘書室に配属された竜崎ゴウ(唐沢寿明)と真行寺アユム(反町隆史)は、横領の疑いがかかる7人の美人秘書を調べていく……。
入口は「横領事件の謎を追うミステリー」「ゴウとアユムVS美人秘書たちの攻防」だったが、徐々にそれぞれの“愛”をめぐる物語をフィーチャー。2人の男＋7人の女＝男女9人のキャラクターと背景が最大の見どころとなっていった。
その中心にいたのは、女性を軽く見て息を吐くように嘘をつき、平然と悪事を行うなど愛のないゴウと、毒母に苦しめられ、女性と深い仲になれないアユム。
秘書たちを束ねる一方で父への複雑な思いを抱える荒瀬シズク(木村佳乃)、ある過去から新興宗教にハマる柊サダ(りょう)、過度なダイエットを行い夜の仕事も行う蜷川キイコ(小雪)、子どものころに受けたいじめから情緒不安定な連城ミヤビ(西田尚美)、けんかに滅法強い同性愛者の野乃リリ(伊東美咲)、極端な裏表があり誰に対しても愛情がなさそうな島木ミン(一戸奈未)、長年にわたる不倫に悩む最年長の佐原アミ(高橋ひとみ)。
主要人物9人全員が、親、恋人、自分自身、不倫相手などへの愛にコンプレックスを抱え、それを暴き合い、追い込み合うカオスのようなムードが最終話まで続いた。
●唐沢の演技でサイコホラーに一変
なかでも圧倒的な存在感を放っていたのがゴウ。主人公とは思えない人格崩壊者で、作品全体に漂うコメディのムードを徐々にサイコホラーへと変えていった。もし今放送されたら「何者?」「怖すぎる…」「人間なのか?」などの声があがったのではないか。
特に最終話で見せたアユムとの激しいやり取りと結末は衝撃的で、これも「『ラブコンプレックス』らしい」か「最後まで理解できなかった」か意見が分かれるところだろう。
当時の唐沢寿明は一躍人気者となった『愛という名のもとに』(フジ系、92年)以降、『ホームワーク』(TBS系、92年)、『妹よ』(フジ系、94年)、『おいしい関係』(フジ系、96年)、『イヴ』(97年、フジ系)などラブストーリーへの出演が多く、「『ラブコンプレックス』もその流れ」と思っている視聴者が多かった。
さらにその後に演じた『白い巨塔』(フジ系、03〜04年)、『不毛地帯』(フジ系、09〜10年)など社会派作品のイメージが強い人もいるのではないか。そんなラブストーリーでも社会派作品でもない唐沢のハイテンションな演技も「意味不明」というムードを加速させていた。
一方、秘書たちが抱えるコンプレックスも当時としてはインパクト大。むしろ女性の社会進出が進み、精神的な問題が顕在化した現在のほうが自分事として共感しやすいのかもしれない。
また、それを木村佳乃、りょう、小雪、伊東美咲、西田尚美というモデル出身女優たちが演じるギャップもあって、「7人の美女を愛でる」という男性視聴者も多かった。美男美女をそろえたキャスティングであることは間違いなく、それが目当ての視聴者をカオスな世界観で混乱させていたのは確かだ。
第1話が「最終回」という謎脚本
最後に君塚良一の脚本に話を移すと、ラブストーリーに「オタク」「マザコン」を持ち込みホラーコメディ化した『ずっとあなたが好きだった』(TBS系、92年)、「銃撃戦」「カーチェイス」を排除した刑事ドラマ『踊る大捜査線』など、あえてセオリーを外し、視聴者の意表を突くことに長けている。
『ラブコンプレックス』はその最たるところで、君塚作品の中でも「最もぶっ飛んだドラマ」と言っていいかもしれない。それは第1話が「最終回」、最終回が「終わりの始まり」という時系列不明のサブタイトルからもわかるだろう。映像的にトリッキーな演出が多かったことも加わって「よく分からないのに見たくなる」という不思議な中毒性のある作品となった。
もし当時の視聴者が今もう1度見たら、どう感じるのか。「ちょっと時代が早すぎた名作」なのか。それとも「やっぱり意味不明」なのか。そんな楽しみ方ができる稀有な作品であることは確かだ。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら