未曽有の観光船沈没事故で、釧路地裁が運航会社社長に言い渡した判決は、業務上過失致死罪で科せる最長の禁錮５年だった。

北海道・知床半島沖で乗客乗員２６人が死亡・行方不明になった事故から４年２か月。乗客の家族は、「二度と悲惨な事故を繰り返してほしくない」と願いながら、裁判長の言葉に耳を傾けた。（北海道支社 岡絃哉）

運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）は１７日、黒色のスーツにネクタイ姿で入廷。下を向いたり、目をつむったりと落ち着かない様子だったが、午前１０時過ぎ、水越壮夫裁判長から「被告人を禁錮５年に処する」と言い渡されたときは、前を向いたままでじっと聞いていた。

求刑通りの禁錮５年の判決に、法廷内では被害者家族のすすり泣きの声が聞かれた。事故で行方不明のままとなっている小柳宝大（みちお）さん（当時３４歳）の父親（６７）は法廷で桂田被告を見つめ、判決に大きくうなずいた。

宝大さんは外食チェーン「リンガーハット」で海外店舗の責任者をしていた２０２２年４月、一時帰国中に事故に遭った。父親は大切な息子が突然いなくなった理由を知りたいと、昨年１１月の初公判から計１２回の公判全てを傍聴し、今年３月には被害者参加制度を利用して桂田被告に直接質問。４月には意見陳述も行った。

意見陳述の内容を考え抜く間、パソコンの脇には乗船前の宝大さんの写真を置いた。「これまでの思い出、生きるはずだった息子の人生を思うと、悔しくて、悲しすぎて、怒りで胸が張り裂けるほど苦しかった」。パソコンの画面が涙でぼやけ、何度も打ち直した。

悲しみは今も癒えない。建て直す予定だった福岡県久留米市の自宅は、２０歳まで暮らした息子との思い出が詰まっていて、取り壊せずにいる。息子の部屋も、趣味だったギターや釣り道具も、そのまま残してある。

自宅の仏壇には、宝大さんのへその緒を入れた桐箱がある。戻って来ない宝大さんの「体」は、これしかない。宝大さんが元気で帰ってくる可能性は低いとわかっていても、「まだ踏ん切りがつかない」と、今も手を合わせることはしない。

判決が出ても、何かが大きく変わるわけではない。息子の人生は、二度とこんな事故を起こさないという教訓を得るためにあったわけでもない。ただ、「同じような事故で悲しい思いをする人がいなくなり、宝大が報われるような社会になってほしい」。父親は、そう強く願っている。

◆観光船「ＫＡＺＵ Ｉ」沈没事故＝２０２２年４月２３日、乗客乗員２６人を乗せて北海道斜里町の漁港を午前１０時頃に出た観光船が約３時間半後に知床半島沖で沈没した事故。乗員２人を含む２０人が死亡し、６人が行方不明となった。高波を受けて船首甲板部のハッチの蓋が開き、海水が流入したのが原因だった。