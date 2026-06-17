ドジャース専門メディアが公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手らが着る新ユニホームのデザインが話題を集めている。ドジャース専門メディアが画像を投稿すると、現地ファンから「気に入りそう！」「欲しいと思った」などの声が上がった。

15日（日本時間16日）に公開されたのは、独立記念日の7月4日（同5日）に全チームが着用する特別仕様のユニホームだ。

MLB公式サイトによると、背番号に星条旗をモチーフにしたデザインが施され、赤、白、青を基調とした帽子、ソックスを着用する。また、「USA 250」の記念パッチがユニホームの袖とキャップの側面に取り付けられるという。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」が公式Xに「今年の独立記念日の試合では、各球団が特別デザインのユニホームを着用。これがドジャースのデザイン」と記し、画像を投稿すると、米ファンから様々な声が上がった。

「めちゃくちゃかっこいい」

「ドジャースのは結構いいと思う！ 他のチームのも見たけど、あまりしっくりこないデザインもあったからね」

「これは本当に素晴らしいな。ユニホームだけじゃなく、キャップも買わなきゃ！」

「これほどユニホームを欲しいと思ったのは初めてだ」

「ブレイク・トライネンはこれを絶対気に入りそう！」

16日（同17日）、ドジャースはレイズと対戦している。



（THE ANSWER編集部）