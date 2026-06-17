「人間の歩き方」に奇妙な世界的パターンがあることを日本とスペインの研究チームが発見
特に目的地を決めずに公園やショッピングモールなどをぶらぶら歩いている時、自分がどの方向に歩く傾向があるのかを意識したことがある人は少ないはず。日本やスペインの研究チームが行った実験により、人は「反時計回り」に歩くパターンが世界的に見られることが明らかになりました。
Individual locomotor bias drives counterclockwise motion in pedestrian crowds | Nature Communications
ランダムに歩行していると、多くの人は反時計回りに曲がる ―その理由は未解明だが、反時計回りの偏りは個人レベルでも観察される―
https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2026-06-10-001
Counterclockwise bias | The University of Tokyo
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00441.html
Scientists Discover a Strange Global Pattern in The Way Humans Walk : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-discover-a-strange-global-pattern-in-the-way-humans-walk
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック中、世界中の公衆衛生機関はウイルス感染を阻止する手段として、人々に社会的距離(ソーシャルディスタンス)を取ることを求めました。ウイルス感染を防ぐには人と人の間に2mの距離があると好ましいとされ、各国でソーシャルディスタンスを維持する方法についての研究が行われました。
そんな中でスペインのナバラ大学の研究チームは、「1つの空間に何人まで収容すると人々がソーシャルディスタンスを保てなくなるのか」を調べるため、複数の被験者にソーシャルディスタンスを保ちながら部屋の中を自由に歩いてもらう実験を行いました。
撮影データを分析した結果、部屋の中を歩く人々の動きを平均すると中心の周りを回転する傾向が見られ、その回転方向は常に「反時計回り」であることが明らかになりました。ナバラ大学の研究チームはこの傾向が文化的好みによるものかどうかを調べるため、日本の研究者に連絡を取ったとのこと。
当時は東京大学航空宇宙工学科に所属しており、記事作成時点では早稲田大学の准教授であるフェリシャーニ・クラウディオ氏は「実験を分析していた同僚たちは偶然にも、被験者が移動したり向きを変えたりする際に、33回の実験のうち32回で明らかに反時計回りに回転することを好む傾向に気付いたのです。これは全く予想外のことでした。少なくとも本能的には、人がランダムに歩き回る時に全体的な好みを示す兆候はほとんどなく、必要に応じて向きを変えるものだと想像するからです。しかし、他の条件がすべて同じであれば、反時計回りに回転する傾向が時計回りよりも明確に測定可能でした」と述べています。
そしてクラウディオ氏らの研究チームも日本において、さまざまな閉鎖環境や開放環境で人々の歩き方のパターンを調べる実験を行いました。以下のa・b・cはさまざまな実験シナリオのスナップショットを示したもので、被験者の最新位置が赤色の点、過去2秒間の歩行の軌跡がオレンジ色の線で示されています。aはスペインの閉鎖環境で行われた実験、bはスペインの中学校の校庭で行われた実験、cは日本の閉鎖環境で行われた実験で、いずれも人々がランダムではなく反時計回りに歩きがちな傾向が見て取れます。
以下は被験者が時計回りと反時計回りのどちらに歩きがちなのかを示したグラフで、「0」が時計回りと反時計回りが均等であることを示し、「0」より上が反時計回りに歩きがちな傾向を示します。a・b・cは上の実験に対応しており、dはその他の実験シナリオのデータを示しており、いずれも被験者は反時計回りに歩きがちなことがわかります。
また、209人の被験者に「椅子とテーブルで囲われた空間」を1人で自由に歩くように指示した実験でも、やはり以下のように反時計回りに歩く傾向がみられました。
研究チームは被験者の利き手や利き足、性別などにも着目して傾向を探しましたが、これらの要因による変化はみられませんでした。また、被験者の左右どちらかの目を覆った実験でも傾向に変化はなく、目が原因という可能性も低いとのこと。唯一歩き方の傾向に影響していたのは年齢で、より若い方が反時計回りに歩く傾向が強かったそうですが、一連の実験には30代半ば以上の被験者は含まれていなかった点に注意が必要です。
今回の研究結果は、建築物の設計から避難経路の策定といったものに影響を与える可能性があります。空港・美術館・駅・ショッピングセンター・スタジアムのように大勢の人が集まる空間では、人々の微妙な移動バイアスが全体に大きな影響を及ぼすため、今回の知見を活用すればより効果的な移動・避難経路を設計できるかもしれません。
クラウディオ氏は、「自然界では移動に関するほとんどの現象において、動物の歩く方向は偏りがありません。人間に見られる強い偏りは、生体力学的レベルでの何らかの非対称性を示唆しています」「特定のスポーツとの興味深い類似点もあります。ランニングやドライビングの競技の中には説明もなく、常に反時計回りのコースで行われるものがあります。しかし、これはまた別の機会に調査するとしましょう」と述べました。