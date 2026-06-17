メッシがアルジェリア戦で先制ゴール

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。

前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成。日本で生中継された映像に「838億円」のスーパースターが観戦している様子が映り込み、SNSも騒然となった。

カンザスシティ・スタジアムのスタンドにいたのは、NFLの地元チーフスのスーパースター、QBパトリック・マホームズ。メッシの超絶プレーの数々を見届け、笑顔で観戦していた。

その様子が、NHKの中継映像に映り込み、実況が紹介するとSNS上のファンは即反応。「マホームズが観戦来てるね」「カンザスシティだしマホームズも見に来てるな」「マホームズいんの？？？おもしろ過ぎる」「マホームズおるやん！」「おお、マホームズ来てるじゃん」といった声が上がった。

マホームズは2017年にチーフスでNFLデビュー。2018年にMVP、2019、22、23年と3度のスーパーボウル制覇の立役者となり、アメリカ最大のスーパースターの一人と熱烈な人気を誇る。6月にはチーフスとの契約を延長し、最大5億2225万ドル（約838億3940万円）を受け取る可能性があると報じられたばかり。試合前にはメッシとユニフォーム交換をしている様子を自身のSNSで公開している。（FOOTBALL ZONE編集部）