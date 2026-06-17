７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡのインタビュー連載企画第３弾は、ＣＨＩＫＡが登場する。昨年４月のデビューから約１年が経過。活動を通して感じたことや、葛藤したデビュー前の日々、今後の願望などを語った。

デビューからの時間は、やはり格別だった。「ずっとアーティストとして生きていきたいなと思いました。諦めなくて良かったなと」。昨年４月から出演したフェスやイベントは２０本以上。歌唱機会が一気に増え、「ライブに関しては一番幸せを感じられます」と優しくほほ笑んだ。

今年３月からは、グループ初の全国ツアーを開催中。追加公演として発表された日本武道館、大阪城ホールも含め全２０か所のホール会場を巡っており、「もう、本当に楽しいです。『私はツアーのために生きてる！』っていうくらい、ツアーがご褒美みたいな感じです。楽しくない時間がないです」と存分に満喫している。

さまざまなアーティストが登場するフェスと異なり、ワンマンライブの客席に集まるのは自分たちのファンがほとんど。「絶対に私たちから離さないという気持ちで毎回歌っています」。かつての自分と照らし合わせながら「私自身、歌に救われてきた人生ですし、歌でしか人を救えない。救えているかは分からないですけど、歌で人を救いたいという思いが伝われば良いなと思います」と強い信念を持ってマイクを握っている。

５歳の頃から母の影響で歌とダンスを習い始め、歌手になることが長年の夢だった。「小さい時からピアノやダンスをやってきて、音楽以外の習いごとはしたことがありません」。アーティストとしてのデビューを思い描きながらレッスンに励み、腕を磨いた。

それでも、なかなか日の目を見ることができず、将来を考え出す中で自ら区切りを意識し始めた。「２０歳までって決めてました。親からは『その後もバイトしながら目指して良いんだよ』と言われていたんですけど、親の助けがあってレッスンを受けに行く時間が作れていますし、それは２０歳までだなって」。ちゃんみな主催のオーディション「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」の結果次第では「（音楽以外の）仕事を探していたかもしれない」状況だったという。

「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」内では、何度もオーディションに落選したり、事務所との契約が打ち切られたりした過去も告白。間違いなく高いスキルを備えているにもかかわらず、自分に自信が持てず葛藤を抱えていたことはファンの間でも知られている。

そこから、ちゃんみなに才能を見いだされ、念願の表舞台へ。「ＲＯＳＥ」「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」など相次ぐ楽曲のヒットから日本レコード大賞最優秀新人賞の獲得、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場まで一気に駆け上がった。フェスのほか、各テレビ局の音楽番組への出演なども通じ「自信を持てるようになりました。表舞台でのいろいろな経験が私の自信につながったなと思います」と言い切れるまでになった。

今では過去も前向きに受け入れている。「結局、今の自分があるのは苦しんだ自分がいたからだし、諦めなかった自分がいたから」。当時を思い起こしながら「しんどいと思うけど、そのままで良い」と真っすぐな目で話した。

ファンから寄せられた言葉でも、自分をより一層肯定できるようになった。「『ＣＨＩＫＡのおかげでスカートをはけるようになった』だったり、『ファッションやメイクで挑戦できた』と言ってもらえることがあった。それは昔の自分も救われるし、うれしかったです」

人生を変えてくれた、ちゃんみなへの感謝も尽きない。「私が諦めていたものを、ちゃんみなさんが実現させてくれたグループがＨＡＮＡ。音楽を一番楽しめる場所を作ってくれてるなと思います」。常に気にかけてくれているといい「母でもあるし、お姉ちゃんでもあるし、幼っぽくてかわいい部分もたくさんあるし、親友みたいに話し合える存在でもある。いっぱい支えてもらってます」。

始まったばかりのアーティスト人生。この先に向けて胸の内に大きな願望を秘めている。「マジで世の中を変えられるように頑張ろうって」。ＨＡＮＡに限らずだが、人前に立つことで見ず知らずの人から心ない声が飛んでくることもある。伏し目がちに「相手も自分も大切にできる世の中になってほしいです」と漏らした。

理想は、偏った見方や雑音なしにＨＡＮＡの楽曲を楽しんでもらうこと。「音楽を音楽としてストレートに聴いてもらえるようになりたい。世の中がそうなるように頑張ろうって思います」。歌声で誰もが認める美しい花を咲かせる。（ペン・松下 大樹）

◆ＣＨＩＫＡから見たメンバー

▼ＮＡＯＫＯ「優しいし、寄り添ってくれる人。声も優しいんですけど、笑い声が独特でおもろくて大好きです（笑）」

▼ＪＩＳＯＯ「お菓子が好き。一人でお買い物に行ったらメンバーにお菓子を買ってきてくれたり、韓国に行ったら絶対にお土産を買ってきてくれたり、みんなのことをずっと思ってる優しい子です」

▼ＹＵＲＩ「人の体調や心の変化にすぐ気づく人。ちょっと落ち込んでいたらすぐ気づくし、声をかけてくれる。あとは、ノリが良いです」

▼ＭＯＭＯＫＡ「グループの空気を軽くしてくれます。みんなが大変なタイミングでＭＯＭＯＫＡが発する言葉は、しんどさを軽くしてくれる明るさと強さがあります」

▼ＫＯＨＡＲＵ「周りへの気配りがすごいですし、ＫＯＨＡＲＵがいるだけでぱっと明るくなる。おしゃべりだし、笑い声も大きいです（笑）」

▼ＭＡＨＩＮＡ「意味の分からないことを発言する時があるんですけど、急にまともなこと言うからずっと面白いです。メンバーみんなかわいがってます（笑）」

◆ＣＨＩＫＡ（ちか）８月３１日生まれ、福岡県出身。５歳の頃から歌とダンスを始める。２４年にＳＫＹ―ＨＩと、ちゃんみながタッグを組んだオーディション「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」に参加し、２５年４月「ＨＡＮＡ」のメンバーとしてデビュー。同１２月、日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得。ＮＨＫ紅白歌合戦にも初出場。