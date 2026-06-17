◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。

ＦＷリオネル・メッシは史上初の６大会連続Ｗ杯出場を記録。ただ、この記録はあくまで序章に過ぎず、“神の子”伝説の試合となった。０―０の前半１７分に火ぶたを切った。メッシはＭＦデパウルの縦パスを受けると、ボールを運んで左足を一閃（いっせん）。美しい軌道のミドルシュートは元フランス代表ＭＦジダン氏の息子であるＧＫルカ・ジダンの手をはじきながらネットの中に吸い込まれた。

さらに後半１５分、ＭＦマカリテルのミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込み２点目。この日の第１試合でフランス代表ＦＷエムバペが２得点し通算１４得点としてメッシを上回ったが、約６時間後に“現役トップ”の座を奪還。第２試合でノルウェーの“怪物”ＦＷハーランドがそれぞれ２得点ずつ決めていたが、メッシも２点を記録した。

ただ、ここでは終わらないのが神の子たるゆえん。後半３１分、味方のパスを受けてミドルをゴール左に沈め、Ｗ杯通算１６得点に。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）に並ぶと、大記録達成に会場は観客総立ちで騒然となった。Ｗ杯でのハットトリックは２２年カタール大会決勝のエムバペ以来通算５５回目で、メッシにとって初。２０代のエムバペ、ハーランドが存在感を示す中、３９歳で今なおなぜ“神の子”と呼ばれるのか改めて証明し、後半３５分にスタンディングオベーションで送られ交代で退いた。

前回の２２年カタール大会では初戦のサウジアラビア戦（１●２）に敗れる波乱があったが、そこから立て直して決勝に進出。決勝ではフランスと史上屈指の激戦を繰り広げ、最後はＰＫ戦を制した。伝説的なＦＷマラドーナらがいた１９８６年メキシコ大会以来、３６年ぶり３度目の世界一に国民は沸いた。

過去にＷ杯連覇を成し遂げたのはイタリア（３４年、３８年）とブラジル（５８年、６２年）のみ。今大会は史上３チーム目の偉業に挑むことになる。バロンドールを史上最多８度受賞しているメッシも大会中の６月２４日には３９歳を迎える。初戦からいきなり伝説のパフォーマンスを見せた英雄は、今大会も自身の偉業を塗り替えていく。

◆アルゼンチン（１４大会連続１９度目） ＦＩＦＡランク１位。１９７８年、８６年、２０２２年大会で３度優勝。南米選手権は１５度優勝。１８年からリオネル・スカロニ監督（４８）が母国を指揮。主な選手はＦＷメッシ（インテル・マイアミ）、ＭＦマカリテル（リバプール）ら。南米予選は１２勝２分け４敗で１位通過。首都ブエノスアイレス。人口約４５００万人。

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミ移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）、※メッシ（アルゼンチン）

（２）１５＝ロナウド（ブラジル）

（３）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）