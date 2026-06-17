◆米大リーグ レッズ５―３メッツ（１６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・レッズ戦で先発し、４回８２球を投げて、２安打４四球の４失点で５敗目（０勝）を喫した。初回に２被弾で４失点。２回以降は無安打無失点に抑えて５奪三振を奪ったが、１―４の４回で降板となって防御率は９・００となった。

千賀は「久しぶりの登板という所もありましたし、自分のやらなければいけないことが、うまくまとめられなかったなという印象があります。感覚的にも状態的にもすごくいい状態だと思っているので、あとは、また出番があれば自分のピッチングをするだけだと思っています。最後の３イニングがよかったからこそ、最初の立ち上がりが悔しいなという気持ちが特に強い」と悔しさをにじませながら登板を振り返った。

腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた千賀の、４月２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来５１日ぶりのメジャー復帰戦。初回が悔やまれるイニングとなった。

先頭のダンに８球粘られて四球を与えると、続くブルデーにも２球目から４球連続ボールで四球。いきなり無死一、二塁のピンチを迎えると、３番のスチュワートには２ボール、１ストライクから４球目の低めのシンカーを左翼席に運ばれ、１４号３ラン。１アウトも取れずに３点の先取点を献上した。

続くローの当たりは、中堅手のユーイングがダイビングキャッチ。好捕に助けられると、続くスアレスから空振り三振を奪って立ち直ったかのように見えたが、２死走者なしでスティアに１１号ソロを左中間席に運ばれて０―４とリードを広げられた。スティーブンソンからは空振り三振を奪ったが、初回だけで３６球を投げ、２発を浴びて４失点。最速９７・９マイル（約１５７・６キロ）をマークしたが、表情は曇った。

２回はリズムよく１０球で右飛、三邪飛、右直の三者凡退。１―４となった３回は、１死から初回に３ランを浴びたスチュワートに１球もストライクが入らず四球を与え、続くローはフルカウントから５球連続ファウルで粘られたが、１１球目のシンカーで空振り三振を奪って二盗も刺す併殺で切り抜けた。４回も１死から被弾したスティアに四球を与えたが、後続を抑えて追加点は許さず。１回２死からは１１人連続で安打を許さず無安打無失点で抑え、次回登板以降への望みも見えた。

メンドサ監督は「初回の最初の３人へは理想的な価値にはならなかった。見たい内容ではなかった。ただ、途中からはスイーパーやスライダーがよかった」と振り返り、次回登板については「投手コーチらと話す必要はあるが、多分次も先発することになるだろう」とした。バッテリーを組んだ捕手のアルバレスは「徐々によくなった。今季１番のボールを投げていたと思う」と分析した。

千賀は今季、開幕から先発ローテ入りするも、５登板で０勝４敗、防御率９・００。腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）に入った。メジャー復帰を目指して５月２２日（同２３日）からマイナーで４試合に登板して０勝１敗、防御率４・００。１１日（同１２日）には、６回７５球（うちストライク５１球）を投げて、１安打１失点、５奪三振１四球の好投を見せた。当初はもう一度マイナーで登板するプランもあったが、急きょこの日のメジャーでの先発が決まった。

ここまで６登板で０勝５敗。１年目の２３年は１２勝を挙げて新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入り、オールスターにも選出された。その後の２４、２５年は１、７勝。メジャー通算２０勝を挙げてきたが、４年目の今季は、初勝利が遠い。