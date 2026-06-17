【ナッシュビル（米テネシー州）１６日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯を戦う日本代表のベースキャンプ地・ナッシュビルに本拠地を置く、ＭＬＳクラブのナッシュビルＳＣのチーフ・ビジネス・オフィサー（ＣＢＯ）、リンジー・パオラ氏がスポーツ報知の書面でのインタビューに応じた。日本代表の練習拠点は、ナッシュビルＳＣが所有する。総工費４０００万ドル（約６４億円）をかけて２０２３年６月に完成した最新鋭の施設が、森保ジャパンの活動を支える。天然芝２面と人工芝１面のピッチに加え、サウナや交代浴ができる浴槽など、リカバリー施設も充実。医療設備も申し分なく、選手の心身両面におけるサポート環境として機能している。

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―当初ナッシュビルはＦＩＦＡのトレーニングキャンプ候補地ではありませんでしたが、日本代表チームから施設利用の打診があった際、どのような印象を持たれましたか？ また、いつ頃その打診があったのでしょうか？

「こうした話し合いは２０２５年ＦＩＦＡクラブＷ杯の頃から始まり、私たちはこれ以上ないほど興奮しました。ナッシュビルはスポーツ、音楽、文化の世界的なハブとしての地位を確立しています。ＦＩＦＡと日本サッカー協会（ＪＦＡ）が、今年のＷ杯に向けた拠点としてナッシュビルＳＣのトレーニングセンターを選んだことは、世界のサッカー界における当市の重要性を裏付けるものです。９５年に及ぶＷ杯の歴史の中で最大規模となる今大会の一翼を担えることを、大変光栄に思うと同時に、非常に感激しています」

―日本代表チームから施設に関して具体的な要望（例えば、温冷交代浴設備、設備の充実したジム、天然芝ピッチの数や状態など）はありましたでしょうか？

「ＪＦＡは、グループステージの試合会場へのアクセスの良さに加え、最高レベルで戦うために必要なすべてがそろった施設を求めていました。私たちは、１２エーカー（約４・８ヘクタール）の敷地と６万平方フィート（約５６００平方メートル）の建物を擁する施設で、それらを提供することができました。当施設には、３面のサッカーフィールド、充実した設備の食堂、シアター形式の映像分析室、複数の有酸素運動・ウエイトトレーニングエリア、選手のリカバリーを促進するクライオセラピー（冷却療法）室、そして敷地内の医療施設が完備されています」

―ナッシュビルＳＣのスタッフは、オランダ戦を観戦し、日本を応援しましたか？ また、組織内外から応援や激励のメッセージなどはありましたか？

「私個人の意見として、私と同様に、自国やひいきの選手に加え、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ（日本代表）を応援している同僚やナッシュビル市民に何人も出会いました」

―実際に施設を利用し始めてからの最初の１週間はいかがでしたか？ 日本代表チームの振る舞い（施設の利用や手入れの仕方など）について、どのような印象をお持ちでしょうか？

「選手やコーチ、サポートスタッフ、そして協会の幹部の方に至るまで、ＪＦＡのメンバー全員が、極めてプロフェッショナルな態度で振る舞い、当施設やナッシュビル市が提供する環境に対して深い感謝の念を示してくれました」

―チームから何か贈り物（サイン入りユニフォームなど）はありましたか？ もしあれば、それを飾る予定はありますか？

「実は、ＪＦＡ（・宮本恒靖）会長から素晴らしい日本代表の帽子をいただきました。日本―オランダ戦を観戦する際にも、その帽子をかぶっていました」