MYERA、新曲「Wantcha bad」配信リリース決定 BLACKPINK「JUMP」MV制作陣とタッグ
5人組ガールズグループ・MYERAが、新曲「Wantcha bad」を22日に配信リリースすることが決定した。翌23日には、BLACKPINK「JUMP」を手がけたプロダクション・815VIDEOとタッグを組んだミュージックビデオが、MYERAの公式YouTubeチャンネルで公開される。
【ソロ写真】「日プ女子」出身の田中琴＆安藤佑唯も！クールな表情のMYERA
“たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルに冠した新曲は、中毒性のあるフックと、曲中で次々と表情を変える展開が特徴的な“ガチャポップ”ダンスナンバー。目が合った瞬間に逃れられなくなるような魅力を、キャッチーかつエッジの効いたサウンドで描き出した一曲となっている。
ミュージックビデオは、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀K-POP楽曲賞を受賞したBLACKPINK「JUMP」も手がけた815VIDEOが制作。MYERA史上最高密度のクリエイティブで挑んだ内容に仕上がっており、23日にMYERAの公式YouTubeチャンネルで公開される。
MYERAは、5月末に東京・豊洲PITで単独イベント『Mission STYERA #01』を実施。7月には『JOIN ALIVE 2026』『LuckyFes'26』など、大型夏フェスへの出演も続々決定しており、さらなる飛躍が期待される。
【ソロ写真】「日プ女子」出身の田中琴＆安藤佑唯も！クールな表情のMYERA
“たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルに冠した新曲は、中毒性のあるフックと、曲中で次々と表情を変える展開が特徴的な“ガチャポップ”ダンスナンバー。目が合った瞬間に逃れられなくなるような魅力を、キャッチーかつエッジの効いたサウンドで描き出した一曲となっている。
MYERAは、5月末に東京・豊洲PITで単独イベント『Mission STYERA #01』を実施。7月には『JOIN ALIVE 2026』『LuckyFes'26』など、大型夏フェスへの出演も続々決定しており、さらなる飛躍が期待される。