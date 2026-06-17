■FIFAワールドカップ2026 グループJ アルゼンチン − アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）

前回王者のアルゼンチン（FIFAランク1位）が日本時間17日、アルジェリアとの初戦を迎え、主将メッシが1試合で3得点をマークするハットトリックを達成。W杯自身初のハットトリックとなった。

後半15分、MFアレクシス・マカリステル（27）が中央からミドルシュートを放ったが、フランスの英雄ジダンの息子でアルジェリアのGKリュカ・ジダン（28）がセーブ。しかし、ジダンが弾いたこぼれ球に、左サイドにいたメッシが素早く反応、ゴール右に冷静に流し込みシュート。アルゼンチンに追加点をもたらした。

さらに、後半31分ペナルティーエリア手前中央でパスを受けたメッシがミドルシュートを放ち、再びネットを揺らした。これがW杯自身初のハットトリックとなり、アルゼンチン国内では史上初の2大会連続ハットトリックを達成したガブリエル・バティストゥータに次ぐ2人目の快挙となった。

この試合で3得点を決めたメッシは通算16ゴールを記録。元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼの史上最多ゴール「16」に並び、再び記録を作った。

後半34分、“21歳の至宝”MFニコ・パスと交代したメッシ。スタジアムに駆けつけたサポーターからは拍手と大歓声が送られ、ベンチに下がった。

