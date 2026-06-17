森香澄、『美的』とタッグした初の美容本9・1発売『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』【コメント】
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が9月1日、初の美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』（小学館）を発売する。美容誌『美的』とタッグを組んだ内容で、“あざとかわいい”戦略として、誰でも真似できる77の美容メソッドが詰め込まれている。
【写真】“最強ビジュアル”『美的』の森香澄
森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがあった。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく森んの「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介する。
「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。美的.com連載『森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら森の美の哲学を自身の言葉で紐解く。
本書初出しとなる、こだわりたっぷりのカラコン選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛&結婚観といった内面も深掘り。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルとなっている。
発売を記念してイベントを実施。東京では、森と直接美容について話せる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トーク ―美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！―」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定。
■森香澄、メッセージ
森 香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！
美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。
忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。
その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。
戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。
【写真】“最強ビジュアル”『美的』の森香澄
森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがあった。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく森んの「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介する。
本書初出しとなる、こだわりたっぷりのカラコン選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛&結婚観といった内面も深掘り。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルとなっている。
発売を記念してイベントを実施。東京では、森と直接美容について話せる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トーク ―美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！―」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定。
■森香澄、メッセージ
森 香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！
美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。
忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。
その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。
戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。