森香澄、『美的』とタッグした初の美容本9・1発売『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』【コメント】

森香澄、『美的』とタッグした初の美容本9・1発売『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』【コメント】