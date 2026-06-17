飲食料品の消費減税をめぐり、17日に行われる社会保障国民会議の実務者会議で、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が、消費減税に関する中間取りまとめに向けた考え方の案を示すことがわかりました。

小野寺税調会長が17日に示す案は、来年4月から2年間、消費税率を1％に引き下げることを軸とする方向で調整が行われています。

税率1％だと、税率ゼロと比べ、レジのシステム改修にかかる期間を短縮でき、政府内では、1％案が有力となっていました。

また、政府内では1％分について、中低所得者や減税の影響を受ける業界への支援にあてることも検討されていて、政権幹部のひとりは、「1％分を還元していけば、『実質ゼロ』になる」と話しています。

小野寺氏は17日の会議で各党の意見を聞いた上で、中間とりまとめの案を作成していく考えです。

ただ、野党では、国民民主党が中低所得者向けに5万円の給付を、チームみらいが所得連動型給付の実施を主張しているほか、与党内でも日本維新の会の一部からは、消費税を1％にする場合、実施期間を2年より長くすべきとの意見が出ています。

取りまとめに向けては難しい調整が予想されます。