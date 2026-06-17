道枝駿佑主演『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』女子大生キャストに久保史緒里＆渋谷凪咲＆石井杏奈
■エリート刑事が女子大で潜入捜査×ミュージカルの異色ストーリー
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演し、9月からPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の新たなキャストが決定した。道枝演じる主人公のエリート刑事・松見奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生として久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈が起用された。
【写真】女子大生にふんして潜入捜査？道枝駿佑のビジュアル
警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多に下された極秘任務は、続発する【ドローン爆弾事件】の犯人が潜むとされる、9割以上が女子学生の「椿野芸術大学」への潜入捜査だった。そこで奏多が出会うのは、ミュージカル部のエースで、公演の主役を務める桐原春菜（久保）、奏多の正体に気づきながらも協力者となる小熊莉子（渋谷）、そして奏多にミュージカル公演の役を奪われ敵意を燃やす友田美鈴（石井）――個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変する――。
声楽科のエース・桐原春菜（きりはら・はるな）を演じるのは久保。春菜は、自分にも他人にも厳しいストイックな努力家で、大学の目玉であるミュージカル公演の主役を務める。だがその栄光の影で、何者かにたびたび命を狙われていた――。事件と公演の鍵を握り、奏多の心を揺さぶる、重要な役どころだ。
思わぬことから奏多の"秘密"を知ってしまう小熊莉子（こぐま・りこ）を演じるのは渋谷。椿野芸術大学の美術科に通い、春菜の高校からの親友。天真らんまんな愛らしいキャラクターで、学生寮の中で奏多が“男性かつ刑事”であると気づくものの、それ以来、奏多の捜査に協力していくことになる。軽やかなテンポと天性の愛きょうで、奏多を陰から支えるバディを演じる。
春菜と並び立つ声楽科の実力派・友田美鈴（ともだ・みすず）を演じるのは石井。美鈴はミュージカル公演で春菜の相手役を務める予定だったが、奏多にその座を奪われてしまう。春菜と奏多にライバル心を燃やすも、2人が頑張る姿を見るうちに、気持ちに変化が現れ…。振り幅の大きい役どころに、持ち前のダンス表現を活かして体当たりで挑む。
■キャストコメント
▼久保史緒里
桐原春菜役を務めます、久保史緒里です。
小学1年生のときに始めた習い事を含めると、気がつけば18年間、踊り続けてきました。その環境から一歩踏み出したタイミングで、今度は春菜として、もう一度歌とダンスと向き合う機会をいただき、大変光栄です。
仲間と共に同じ目標へ向けて歩むことの尊さと難しさを自身の経験と重ね合わせながら撮影していた期間は、過去を振り返り、懐かしむようでもありました。そして、歌い踊る姿を拝見していた皆さまとの共演やレッスンの日々は、会話や姿勢から学ぶことが多く、とても刺激的でした。
「潜入捜査」と「ミュージカル」が同時進行するドタバタなキャンパスライフをぜひお楽しみください。
▼渋谷凪咲
小熊莉子役を演じさせていただきました、渋谷凪咲です。
最初オファーをいただいた時は、"ほぼ女性ばかりの芸術大学に刑事が女性の格好をして潜入捜査する"というテーマが斬新で面白いなと思いました。
お話しも、スリリングでありながらも、青春と人とのつながりがハートフルに描かれており、私自身役柄を通して成長させていただけた部分があったので、見てくださった皆さまにも前向きな感情をお届け出来ますよう挑みました。配信では、散りばめられた伏線や歌劇のシーンなど、ぜひ何度も見返して楽しんでいただけるとうれしいです！
▼石井杏奈
友田美鈴役の石井杏奈です。
この物語には主軸にひとつの事件がありますが、私自身は友田美鈴として、「みんなでこの公演を成功させる」という強い想いを持って撮影に挑みました。
初めましてのメンバーと、ダンスや歌を通して少しずつ絆が生まれていき、同世代だからこその和気あいあいとした空気感の中で、作品作りの楽しさを改めて感じました。ミステリーだけでなく、友情や青春、ミュージカル要素も詰まった盛りだくさんな作品になっています。みんなで作り上げたステージをぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです！
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演し、9月からPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の新たなキャストが決定した。道枝演じる主人公のエリート刑事・松見奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生として久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈が起用された。
【写真】女子大生にふんして潜入捜査？道枝駿佑のビジュアル
警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多に下された極秘任務は、続発する【ドローン爆弾事件】の犯人が潜むとされる、9割以上が女子学生の「椿野芸術大学」への潜入捜査だった。そこで奏多が出会うのは、ミュージカル部のエースで、公演の主役を務める桐原春菜（久保）、奏多の正体に気づきながらも協力者となる小熊莉子（渋谷）、そして奏多にミュージカル公演の役を奪われ敵意を燃やす友田美鈴（石井）――個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変する――。
思わぬことから奏多の"秘密"を知ってしまう小熊莉子（こぐま・りこ）を演じるのは渋谷。椿野芸術大学の美術科に通い、春菜の高校からの親友。天真らんまんな愛らしいキャラクターで、学生寮の中で奏多が“男性かつ刑事”であると気づくものの、それ以来、奏多の捜査に協力していくことになる。軽やかなテンポと天性の愛きょうで、奏多を陰から支えるバディを演じる。
春菜と並び立つ声楽科の実力派・友田美鈴（ともだ・みすず）を演じるのは石井。美鈴はミュージカル公演で春菜の相手役を務める予定だったが、奏多にその座を奪われてしまう。春菜と奏多にライバル心を燃やすも、2人が頑張る姿を見るうちに、気持ちに変化が現れ…。振り幅の大きい役どころに、持ち前のダンス表現を活かして体当たりで挑む。
■キャストコメント
▼久保史緒里
桐原春菜役を務めます、久保史緒里です。
小学1年生のときに始めた習い事を含めると、気がつけば18年間、踊り続けてきました。その環境から一歩踏み出したタイミングで、今度は春菜として、もう一度歌とダンスと向き合う機会をいただき、大変光栄です。
仲間と共に同じ目標へ向けて歩むことの尊さと難しさを自身の経験と重ね合わせながら撮影していた期間は、過去を振り返り、懐かしむようでもありました。そして、歌い踊る姿を拝見していた皆さまとの共演やレッスンの日々は、会話や姿勢から学ぶことが多く、とても刺激的でした。
「潜入捜査」と「ミュージカル」が同時進行するドタバタなキャンパスライフをぜひお楽しみください。
▼渋谷凪咲
小熊莉子役を演じさせていただきました、渋谷凪咲です。
最初オファーをいただいた時は、"ほぼ女性ばかりの芸術大学に刑事が女性の格好をして潜入捜査する"というテーマが斬新で面白いなと思いました。
お話しも、スリリングでありながらも、青春と人とのつながりがハートフルに描かれており、私自身役柄を通して成長させていただけた部分があったので、見てくださった皆さまにも前向きな感情をお届け出来ますよう挑みました。配信では、散りばめられた伏線や歌劇のシーンなど、ぜひ何度も見返して楽しんでいただけるとうれしいです！
▼石井杏奈
友田美鈴役の石井杏奈です。
この物語には主軸にひとつの事件がありますが、私自身は友田美鈴として、「みんなでこの公演を成功させる」という強い想いを持って撮影に挑みました。
初めましてのメンバーと、ダンスや歌を通して少しずつ絆が生まれていき、同世代だからこその和気あいあいとした空気感の中で、作品作りの楽しさを改めて感じました。ミステリーだけでなく、友情や青春、ミュージカル要素も詰まった盛りだくさんな作品になっています。みんなで作り上げたステージをぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです！