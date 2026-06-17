Number_i、約30万人動員アリーナツアーパッケージ化決定 「Number_iの気ままな広島休日旅」も収録
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを17日、発表した。
【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケット
本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演であるさいたまスーパーアリーナでのライブの模様を完全パッケージ化した映像作品となる。クリスマスに開催された全26曲に及ぶパフォーマンスがフルパッケージされている。
さらに、初回限定盤と通常盤それぞれに豪華な特典映像を収録する。初回限定盤には、メンバーが広島・尾道でリラックスした休日を過ごす「Number_iの気ままな広島休日旅」を収録。通常盤には、全国をかけぬけたツアー全会場の舞台裏や、メンバーのインタビューを収録した「No.II密着ドキュメンタリー」が収められる。
【『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』収録内容】
■Disc1（初回限定盤・通常盤 共通）
“Number_i LIVE TOUR 2025 No.II”
HIRAKEGOMA
ATAMI
FUJI
INZM
幸せいっぱい腹一杯
Numbers Ur Zone
なんかHEAVEN
ロミジュリ
LOOP
SQUARE_ONE
Hard Life
2OMBIE
BON
KC Vibes
Numbers
ピンクストロベリーチョコレートフライデー
i
GOD_i
GOAT
未確認領域
＜Encore＞
LAVALAVA
No-Yes
Midnight City
JELLY
i-mode
＜W Encore＞
iLY
■Disc2（初回限定盤）
Number_iの気ままな広島休日旅
■Disc2（通常盤）
No.II密着ドキュメンタリー
【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケット
本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演であるさいたまスーパーアリーナでのライブの模様を完全パッケージ化した映像作品となる。クリスマスに開催された全26曲に及ぶパフォーマンスがフルパッケージされている。
【『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』収録内容】
■Disc1（初回限定盤・通常盤 共通）
“Number_i LIVE TOUR 2025 No.II”
HIRAKEGOMA
ATAMI
FUJI
INZM
幸せいっぱい腹一杯
Numbers Ur Zone
なんかHEAVEN
ロミジュリ
LOOP
SQUARE_ONE
Hard Life
2OMBIE
BON
KC Vibes
Numbers
ピンクストロベリーチョコレートフライデー
i
GOD_i
GOAT
未確認領域
＜Encore＞
LAVALAVA
No-Yes
Midnight City
JELLY
i-mode
＜W Encore＞
iLY
■Disc2（初回限定盤）
Number_iの気ままな広島休日旅
■Disc2（通常盤）
No.II密着ドキュメンタリー