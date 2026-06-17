衣料品店で1550万円被害…わずか5分で201点と現金盗む　18〜20歳の男3人逮捕　トクリュウ関与か　岡山市

岡山市で4月27日、閉店後のセレクトショップに男3人が侵入し、衣料品201点と現金合わせて1550万円相当が盗まれた。6月9日、警察は18歳から20歳の男3人を逮捕し、トクリュウが関与した可能性も調べている。

ショーケース破壊…わずか5分で大量窃盗

4月27日未明、岡山市でカメラが捉えたのは、閉店後の店内に現れた3人の男だ。

1人はまっすぐレジに向かい、中から現金をつかみ取る。

岡山市のセレクトショップで起きた、窃盗の様子を捉えた映像だ。

ショーケースを蹴って壊すなどして、衣料品201点や現金を奪うと、足早にその場を後にした。

犯行時間は約5分だった。

被害額は、現金と衣料品合わせて約1550万円。

警備会社から知らせを受け、急いで駆けつけた店のオーナー・荒木佑也さんは「午前3時半くらいの犯行で、4時くらいに僕が来た。その時に警察や鑑識が来ていた」と話す。

建造物侵入と窃盗の疑いで男3人を逮捕

この店は、警備会社と連携した4つの防犯カメラを設置。

商品には防犯タグを付けるなど対策を行っていた。

オーナーの荒木さんは「（商品は）時間をかけて大事に買い取っているものなので、短時間で取られるのは何とも言えない…」と話している。

6月9日、警察は建造物侵入と窃盗の疑いで、18歳から20歳の建設作業員の男3人を逮捕した。

侵入時にショーウィンドーのガラスをバールで破壊するなど、大胆で素早い手口から、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が関与している可能性も視野に捜査を続けている。

（「イット！」6月16日放送より）