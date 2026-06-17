宇垣美里×篠田麻里子“タワマン・ママ友バトル”ビジュアル解禁 レインボー池田直人が主人公の夫役
俳優の宇垣美里が主演を務め、篠田麻里子が共演する、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24）のメインビジュアルと追加キャストが17日、発表された。池田直人（レインボー）、清水海李、木原勝利、高井佳佑（ガーリィレコード）、船ケ山哲、簡秀吉の出演が決定した。
【写真】主人公の夫役！レインボー・池田直人
原作は『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミック。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となる。宇垣が演じる月島明日海と因縁を抱える相手・真宮孔美子を篠田が演じる。
メインビジュアルでは、華やかな赤いドレスを着飾った5人の“ママキャスト”が、きらびやかに見えるタワーマンションの裏で、実はそれぞれが嫉妬や悩みを抱えているという“二面性”を、ガラス越しの演出で表現。ガラスで歪みゆく表情が、本作の持つ“オトスカ、オトサレルカ”の緊張感を象徴するビジュアルとなっている。
同じタワマンに暮らすママ友として、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈がすでに発表されているが、今回はレギュラーキャスト6人が新たに解禁となった。主人公・明日海の夫・航平役は、池田、真宮孔美子の夫・雅純役は、船ケ山、丸山朋代の夫・恭弘役は、木原、桜庭心菜の夫・篤役は、高井、楠紗都の夫・英治役は、清水、物語のキーパーソン・桐ケ谷カイ役は簡が演じる。
【写真】主人公の夫役！レインボー・池田直人
原作は『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミック。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となる。宇垣が演じる月島明日海と因縁を抱える相手・真宮孔美子を篠田が演じる。
同じタワマンに暮らすママ友として、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈がすでに発表されているが、今回はレギュラーキャスト6人が新たに解禁となった。主人公・明日海の夫・航平役は、池田、真宮孔美子の夫・雅純役は、船ケ山、丸山朋代の夫・恭弘役は、木原、桜庭心菜の夫・篤役は、高井、楠紗都の夫・英治役は、清水、物語のキーパーソン・桐ケ谷カイ役は簡が演じる。