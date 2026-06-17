よゐこ・濱口優、“謎”の光を目撃 サーヤ「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優が、16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。高層マンションに住んでいた頃に目撃したという、不思議な発光体について語った。
【写真】南明奈＆濱口優、長男と東京ディズニーシー満喫
同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂や話題を“愛と浪漫”をもって語り合う。
この日の放送では、「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで公開されたUFO関連機密資料や、世界各地で報告される目撃情報をもとに、宇宙人やUFOの存在について考察した。
ゲスト出演した濱口は、高層マンションに住んでいた当時、神奈川県・川崎方面の空に巨大な光が浮かんでいるのを目撃したと告白。その光景について「UFOの母船みたいだった」と振り返った。
濱口によると、工場の明かりとは思えない巨大な発光体から、「3分の1くらいの丸い機体のようなものが放物線を描きながら放たれていた」という。
さらに、この現象を目撃したのは1度だけではなく、2〜3回にわたって確認していたことも明かした。目撃した場所もほぼ同じだったといい、スタジオは驚きに包まれた。
共演したお笑いコンビ・ラランドのサーヤは、「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」とコメント。独特の視点から飛び出した発言に、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
番組には濱口のほか、高橋ジョージ、岡田結実、元櫻坂46で俳優の菅井友香らも出演。それぞれが自身の不思議な体験談を披露し、宇宙人やUFOをめぐるさまざまな説について議論を交わした。
【写真】南明奈＆濱口優、長男と東京ディズニーシー満喫
同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂や話題を“愛と浪漫”をもって語り合う。
ゲスト出演した濱口は、高層マンションに住んでいた当時、神奈川県・川崎方面の空に巨大な光が浮かんでいるのを目撃したと告白。その光景について「UFOの母船みたいだった」と振り返った。
濱口によると、工場の明かりとは思えない巨大な発光体から、「3分の1くらいの丸い機体のようなものが放物線を描きながら放たれていた」という。
さらに、この現象を目撃したのは1度だけではなく、2〜3回にわたって確認していたことも明かした。目撃した場所もほぼ同じだったといい、スタジオは驚きに包まれた。
共演したお笑いコンビ・ラランドのサーヤは、「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」とコメント。独特の視点から飛び出した発言に、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
番組には濱口のほか、高橋ジョージ、岡田結実、元櫻坂46で俳優の菅井友香らも出演。それぞれが自身の不思議な体験談を披露し、宇宙人やUFOをめぐるさまざまな説について議論を交わした。