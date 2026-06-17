サッカー日本代表が米テネシー州ナッシュビルで活動拠点としている地元サッカーチームのクラブハウスが１６日、報道陣に公開された。

普段は非公開のその場所には、選手たちのモチベーションを少しでも高めていこうという仕掛けがそこかしこにあった。（デジタル編集部 古和康行）

いきなりのオフ

サムライブルーは本日、お休み。

サッカー日本代表はオランダ戦翌日の１５日、ベースキャンプを構える米テネシー州ナッシュビルに移動してトレーニングをしていた。だが、さらに一夜明けた１６日は休養日にするというアナウンスがあった。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）から示されていたスケジュールでは、開幕後は１日もオフが設定されていなかった。「そういうものなのか……？」と思っていたが、急きょの休みのアナウンスにむしろ「よかったな」と胸をなで下ろす。いくらトップアスリートでも、この日程はさすがにしんどそうだ。

一方、記者は本日も仕事。「クラブハウスツアー」が行われたからだ。

ロッカールームの肩書は「あえて聞かなかった」

クラブハウスというのは、選手たちが練習拠点とする施設のこと。ロッカーからシャワールーム、ミーティングルームやトレーニングジムなどを備えている。報道陣に公開される機会は多くない。

日本代表は、地元サッカーチーム「ナッシュビルＳＣ」のクラブハウスを借りて使っている。「借り物」ではあるものの、そこには選手の士気を上げるための仕掛けがそこかしこにあった。

まず、案内されたのは選手のロッカールームだ。このロッカールームは６月から１週間足らずで日本代表仕様に衣替えし、各ロッカーに背番号と名前、エンブレムが貼られていた。練習着も完備されていたが、サイズは一番小さいものでも「Ｌ」から。大柄の選手向けに３ＸＬまで用意されており、「一番大きいものは小川（航基）とかが着る」（ＪＦＡ広報）という。

ちなみに、ロッカーの名前は「ＫＵＢＯ」「ＧＯＴＯ」などとローマ字で表記されており、スタッフロッカーは「ＣＯＡＣＨ」という肩書とともに「ＮＡＮＡＭＩ」などのローマ名も書かれている。唯一の例外は森保一監督のロッカーで、肩書を「監督」と漢字で表記。ＪＦＡの公式サイトでは「監督」の英訳を「Head Coach」としている。「なぜ監督だけ？」と広報担当者に尋ねてみたが、「私もなぜとは思ったが、あえて聞かなかった」ということだった。

感じる選手の余韻

温浴施設も公開された。温水ジャグジーと冷水ジャグジーに、負傷した選手がリハビリの際に使用する歩行用プールが備え付けられていた。なぜか、温水ジャグジーにはサングラスをかけたサメのおもちゃが浮かんでいた。

トレーニングジムは、フリーウェイトやトレーニングマシーン、酸素カプセルからサウナなど最新の設備を完備。ナッシュビルＳＣの設備をそのまま利用しているという。アメリカのダンベルやバーベルにつけるプレートは「lb」、つまりポンド表記のことが多いが、ジム内のホワイトボードにはkgへの換算表も手書きで用意されていた。エアロバイクには、カステラでおなじみの「文明堂」製のスポーツ補食用カステラ「Ｖ！カステラ」のパッケージが残されており、選手がトレーニングに励んでいた余韻を感じる。

クラブハウスにあるラウンジでは食事もできる。ちなみに今大会、サッカー日本代表には前回大会よりも１人多い３人のシェフが帯同している。

３人のうち１人はナッシュビルに常時とどまり、２人が選手に帯同して食事を用意しているといい、アメリカ、カナダ、メキシコの３か国で行われる広域開催に伴う「移動の対策」だとのこと。

ラウンジには、プレイステーション４と５があり、２０１９年に発売されたサッカーゲーム「ＦＩＦＡ２０」が置かれていたが、「ゲームをする選手はいなかった」（ＪＦＡ広報）とのことだ。

アピールではなくて

ロッカールームの入り口にはサッカー日本代表が掲げる価値観「JAPAN NATIONAL TEAM IDENTITY」が掲げられていたし、ジムにはエンブレムや日の丸とともに「誇り」「覚悟」「団結」「礼節」「責任」という標語も記されていた。

テレビやスチール写真の撮影用にブランドロゴを配したパネルを用意したり、関連商品を置いておいたりすることは珍しくない。一方で、メディアの目につかない場所でＰＲを試みても、効果は限定的だ。それだけに、日本サッカー協会がいかに「価値観を共有すること」を大切にしているかが伝わってきた。

アピールではなく、本当の意味で価値観を共有する。きっとその先には真の意味でのチームワークがある。そして、さらにその先には「最高の景色」があるのだろう、と感じさせられる一日だった。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。サッカーゲーム「ウイニングイレブン」では、序盤に点差がつくと試合を投げる。