肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約200人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美さん。式には明石家さんま、松平健、山川豊らが出席、玉緒さんとの別れを惜しんだ。

弔辞は、玉緒さんの夫で勝新太郎さんの“一番弟子”だった俳優・松平健が務めた。

さんまが通夜に続いて告別式に参列した。有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれだけ親交があっても「人前で涙を見せない」という信念を貫いている。それでも葬儀に参列したのは「お母さん」と呼ぶほど恩人だったからだ。「お母さん」と呼び慕った玉緒さんと最後の別れを告げた。

おいの俳優・若山騎一郎は式後、取材に応じ「とうとう親族は僕1人になりました。（玉緒さんは）かわいらしいお顔でした。（明石家）さんまさんも来てくれて。梅雨のなかで晴れて、おばちゃん（玉緒さん）もってるんだな」と報告。「おばちゃんの写真があって、本当幸せなんだなと。おばちゃんは勝（新太郎）おじちゃんを愛してるんだな、勝おじちゃんへの無償の愛を成就できたんだなと感じました。今（天国で）会ってんだな、息子とも会ってんだな」と話した。

◇主な参列者 明石家さんま、浅田美代子、梅沢富美男、舘ひろし、なべおさみ、松平健、山川豊、若山騎一郎（順不同、敬称略）