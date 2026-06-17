お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）にゲスト出演。バブル期のテレビを振り返った。

若槻千夏とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。「死ぬまでにやりたいこと」を三つ書くテストで、若槻から「『仕事でファーストクラスに乗りたい』って書こうとしたんです。乗ったことあります？仕事でファーストクラス」と質問を受けた。

すると木梨は「ファーストでしかない。すげえ若いうちから」と豪語。驚いた若槻が「じゃあヘリ移動したことは？」と興味津々にすると、「ある。コンコルドも乗った。ニューヨークからロンドンまで」と明かした。

コンコルドは03年に運航を停止した超音速旅客機で「先に出たスタッフ途中で抜いてった。ほんとに。テリー伊藤さんと（石橋）貴明と」と回想。「すんごい速いの。今はなくなったコンコルド。番組でね、それも。ニューヨークとロンドンの番組で」と振り返った。

若槻が「だって一番バブリーな時代のテレビですもんね」とため息を漏らすと、木梨は「サーセン」とひと言。「今と全然違います？」と聞かれると、「どうやら違うみたいですね。そうじゃないとこんなスカスカな…」とシンプルなセットの収録スタジオをイジって笑いを誘った。