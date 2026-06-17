また社会現象になる予感！「子供よりむしろ大人がハマりそう…」平成世代に刺さる100均鉛筆

子どもの頃、休み時間に鉛筆を転がして遊んだ記憶がある大人世代の方は多いのではないでしょうか。そんな懐かしい遊びを思い出させるアイテムが、ダイソーから登場していました！人気の対戦ゲームの世界観を取り入れた文房具で、子ども向けに見えて実は大人世代のほうが夢中になりそうなアイテムです…！

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商品情報

商品名：蟲神器バトルえんぴつ（2B、3本）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7mm×175mm×7mm

セット内容：鉛筆3本、説明書1枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480960463

ダイソーで爆発的人気の「蟲神器」から新作ゲームが登場！『蟲神器バトルえんぴつ』

ダイソーで爆売れしたカードゲーム「蟲神器」が、今度は文房具になって登場しました！

「蟲神器」は昆虫をテーマにした対戦カードゲームで、さまざまな虫の能力を使って勝利を目指すゲームです。

一時は入手困難になるほど話題になり、売り場に購入制限が設けられたり、品切れが続いたこともありました。子どもだけでなく、大人にも人気の高いおもちゃです。

『蟲神器バトルえんぴつ』は、そんな「蟲神器」の世界観を取り入れた、対戦ゲーム要素付きの鉛筆。サイコロのように転がして遊べるのが特徴です。

1990年代頃に小学生だった大人世代を直撃するおもちゃに、筆者はなんだか懐かしい気持ちになりました。昔遊んだゲーム鉛筆を思い出すようなアイテムが、令和の文房具売り場に並んでいることに驚きです。

価格は3本セットで110円（税込）。筆者が購入した店舗では文房具売り場に置かれていました。

SR以上が必ず1本入り！開封のワクワク感も魅力！

鉛筆は全21種類。

・LR（レジェンドレア）3種

・SR（スーパーレア）6種

・NR（ノーマルレア）12種

レアリティ付きなので、開封する瞬間のドキドキ・ワクワクも楽しめます。しかもSR以上が必ず1本封入されているというのもポイント！

筆者が当たったのは、SRのゴライアスオオツノハナムグリ（コスト2・体力100）。金色っぽく輝いていて、見た目にも特別感があります。

残り2本はNR（赤色）のギンヤンマ（コスト2・体力100）と、NR（緑色）のマメコガネ（コスト1・体力80）でした。

遊び方はシンプルで、まずコストの合計が3以下になるように虫を選びます。たとえば、3コストなら1本、2コスト＋1コストなら2本、1コストなら3本という形でデッキを組みます。

その後、順番にえんぴつを転がして出た技でダメージを与え、相手の虫の体力を0にしていきます。相手の虫をすべて倒したプレイヤーの勝利です。

最大4人で対戦可能！特殊効果付きの技で白熱バトル！

対戦ルールは意外としっかり作り込まれています。基本は2人対戦ですが、最大4人まで同時に遊べます。

出た技のダメージは相手の体力から減らし、残り体力をメモしながらゲームを進めます。体力が0になった虫は交代です。

技によっては特殊効果が発生する場合も。単純なダメージだけでなく、駆け引きもありそうで白熱しそうです。

ちなみに鉛筆の濃さは2Bなので、勉強や描画にも使いやすいです。筆箱に入れて筆記に使いながら、休み時間や家では対戦も楽しめるのが魅力！

今回は、ダイソーの『蟲神器バトルえんぴつ（2B、3本）』をご紹介しました。懐かしさとコレクション要素、ゲーム性にも富んでいて、平成世代にはかなり刺さりそう。

ご紹介した遊び方はほんの一部なので、面白そうと思った方はぜひ購入して遊んでみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。