また社会現象になる予感！「子供よりむしろ大人がハマりそう…」平成世代に刺さる100均鉛筆
商品情報
商品名：蟲神器バトルえんぴつ（2B、3本）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：7mm×175mm×7mm
セット内容：鉛筆3本、説明書1枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480960463
ダイソーで爆発的人気の「蟲神器」から新作ゲームが登場！『蟲神器バトルえんぴつ』
ダイソーで爆売れしたカードゲーム「蟲神器」が、今度は文房具になって登場しました！
「蟲神器」は昆虫をテーマにした対戦カードゲームで、さまざまな虫の能力を使って勝利を目指すゲームです。
一時は入手困難になるほど話題になり、売り場に購入制限が設けられたり、品切れが続いたこともありました。子どもだけでなく、大人にも人気の高いおもちゃです。
『蟲神器バトルえんぴつ』は、そんな「蟲神器」の世界観を取り入れた、対戦ゲーム要素付きの鉛筆。サイコロのように転がして遊べるのが特徴です。
1990年代頃に小学生だった大人世代を直撃するおもちゃに、筆者はなんだか懐かしい気持ちになりました。昔遊んだゲーム鉛筆を思い出すようなアイテムが、令和の文房具売り場に並んでいることに驚きです。
価格は3本セットで110円（税込）。筆者が購入した店舗では文房具売り場に置かれていました。
SR以上が必ず1本入り！開封のワクワク感も魅力！
鉛筆は全21種類。
・LR（レジェンドレア）3種
・SR（スーパーレア）6種
・NR（ノーマルレア）12種
レアリティ付きなので、開封する瞬間のドキドキ・ワクワクも楽しめます。しかもSR以上が必ず1本封入されているというのもポイント！
筆者が当たったのは、SRのゴライアスオオツノハナムグリ（コスト2・体力100）。金色っぽく輝いていて、見た目にも特別感があります。
残り2本はNR（赤色）のギンヤンマ（コスト2・体力100）と、NR（緑色）のマメコガネ（コスト1・体力80）でした。
遊び方はシンプルで、まずコストの合計が3以下になるように虫を選びます。たとえば、3コストなら1本、2コスト＋1コストなら2本、1コストなら3本という形でデッキを組みます。
その後、順番にえんぴつを転がして出た技でダメージを与え、相手の虫の体力を0にしていきます。相手の虫をすべて倒したプレイヤーの勝利です。
最大4人で対戦可能！特殊効果付きの技で白熱バトル！
対戦ルールは意外としっかり作り込まれています。基本は2人対戦ですが、最大4人まで同時に遊べます。
出た技のダメージは相手の体力から減らし、残り体力をメモしながらゲームを進めます。体力が0になった虫は交代です。
技によっては特殊効果が発生する場合も。単純なダメージだけでなく、駆け引きもありそうで白熱しそうです。
ちなみに鉛筆の濃さは2Bなので、勉強や描画にも使いやすいです。筆箱に入れて筆記に使いながら、休み時間や家では対戦も楽しめるのが魅力！
今回は、ダイソーの『蟲神器バトルえんぴつ（2B、3本）』をご紹介しました。懐かしさとコレクション要素、ゲーム性にも富んでいて、平成世代にはかなり刺さりそう。
ご紹介した遊び方はほんの一部なので、面白そうと思った方はぜひ購入して遊んでみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。