100均で1000円は高い…けど買って正解！片手で使えて快適！スッキリ置ける優秀ホルダー

ダイソーの「SKILIA」シリーズのキッチンペーパーホルダーが優秀でした！1,000円という価格に最初は衝撃を受けたものの、いざ使ってみると快適さを実感！ロールタイプのキッチンペーパーを片手で取れて使い勝手が良いです。吊り戸棚に簡単に設置できて、キッチンの見た目もスッキリ。買って正解でした！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー

価格：￥1,100（税込）

荷重制限：500g

対応する紙芯の内径：37mm〜43mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880563

キッチンペーパーをスッキリ＆快適に使える！ダイソー「SKILIA」シリーズの便利グッズ

キッチンをスッキリ保ち、より使いやすくしてくれるアイテムが揃う、ダイソーの「SKILIA」シリーズ。さまざまなアイテムが展開されている中、またまた気になる商品を購入してみました。

今回ご紹介するのは『吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』です。その名の通り、吊り戸棚に設置できるキッチンペーパーホルダーです。

この商品の特徴として、素材にステンレスが使用されている点が挙げられます。本体はずっしりしていて、丈夫に作られている印象です。

ステンレス製といっても使われているのは一部で、プラスチックなども組み合わせられています。

取り付け用のネジは厚さ調整付きで、吊り戸棚の厚さに合わせて調整しながら設置することができます。

直接戸棚に当たる部分には滑り止めのようなものが付いているため、傷つけにくく安心して使用することができます。

キッチンペーパーに当たる部分はすべり止めがついており、キッチンペーパーが脱落しにくい作りになっているのもポイント。

さらに、キッチンペーパーを入れる部分には突起が付いているため、簡単に外れないようになっています。

1,100円（税込）と高価格帯の商品ではあるものの、作りは非常にしっかりしているので、かえってお安く感じます。

ホームセンターなどでこの手の商品を購入する場合、もっと高価だと思うのでお得です！

『吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』の取り付け方法・使い心地・気になる点は？

厚さ15mm〜26mmの吊り戸棚の底板に対応しています。扉が底板より20mm以上下がっている場合は取り付けることができません。

取り付けはネジで固定するタイプなので、非常にしっかりと固定することが可能。ネジを緩めて底板にしっかり奥まで差し込み、ネジを締めます。

本体を押さえながら、キッチンペーパーをカット部に当たるまでしっかりと奥まで差し込みます。

対応する紙芯の内径は、37mm〜43mmまでです。

対応するロールペーパーのサイズは幅280mm、直径160mmまでとなっています。海外製の大きめのペーパーにも対応しているのは嬉しいかぎりです。

使用方法は簡単で、斜め下にキッチンペーパーを引き出し、ペーパーを奥に押し付けながら下に引き、ミシン目からカットします。

片手で引き抜きづらさを感じたものの、個人的には押さえがないキッチンペーパーホルダーよりは使いやすいと思いました。

ペーパーが脱落したり、無駄に何枚も引き出してしまうストレスはかなり軽減されそうです。キッチンもスッキリ整い満足！

今回は、ダイソーの『吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』をご紹介しました。

吊り戸棚の空いたスペースを有効活用したい方、キッチンをスッキリ保ちたい方にとてもおすすめです！ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。