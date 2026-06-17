プライム1スタジオは、アニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』に登場するルーシーを立体化したスタチュー『リアルエリートマスターライン サイバーパンク：エッジランナーズ ルーシー DX ボーナス版』の予約を開始した。価格は201,190円（税込）。

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本商品は、アニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ』のキャラクターを原作ゲーム『サイバーパンク 2077』のCGテイストで表現するというコンセプトのもと、ルーシーを1/4スケールで立体化したもの。しなやかな身体をバーカウンターに預けるポーズに、ゲームのリアルなデザインを調和させている。

CD PROJEKT REDのプロデューサー、エルダー爽氏はプライム1スタジオの『NEXT LEVEL SHOWCASE XIII』にて「ルーシーにはポーランド人と日本人のハーフという裏設定があります。リアルな造形にすることで、その特徴が美しく顔立ちに表れていて嬉しくなりますね」と語っており、造形・彩色はコンセプトを細部まで反映させたものとなっている。アシンメトリーなボブのカラー、ほんのり赤みが差す肌、異なるテクスチャーで構成した衣装など、随所にこだわりが見られる仕上がりだ。

特製ベースは伝説のバー“アフターライフ”をイメージしたもので、LEDとリフレクション塗装によってネオンの灯を表現。汚れたステッカーや極彩色のカクテルなど、夜のとばりを感じさせるディテールに仕上げられている。

DXボーナス版には多彩なパーツが追加されており、タバコを片手にウインクを投げる姿、怒りの表情で武器を展開する姿などを再現可能。戦闘用ドローン・ワイバーンやヘッドスタンドも付属する。さらに本バージョンには、飛行形態のワイバーンもボーナス特典として同梱される。

本製品は、後日予約開始予定の「REMCP-02 デイビッド」「REMCP-03 レベッカ」と接続することで、アフターライフに3人が集まったシーンを表現することもできる。

■製品情報リアルエリートマスターライン サイバーパンク：エッジランナーズ ルーシー DX ボーナス版メーカー：プライム1スタジオスケール：1/4製品仕様：・頭部×3（真顔、ウインク、怒り）・右腕×3（腰、タバコ、モノワイヤー）・左腕×2（テーブル、ハンドガン）・LED内蔵特製ベース・ヘッドスタンド×2・アフターライフ・ロゴスタンド・ワイバーン（格納形態）・ボーナス特典：ワイバーン（飛行形態）販売チャネル：プライム1スタジオオンラインストア（日本国内DXボーナス版）※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途購入する必要あり）