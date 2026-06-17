100均にぴったりサイズあるなら言ってよ〜！「今までの苦労は一体…」超スリムなお掃除グッズ

普通のブラシだと窓のサッシをお掃除しにくいと感じていました。汚れの取りこぼしが出る上、そのまま水で流すと汚れも広がる始末…。そんな悩みを一発で解消してくれたのが、セリアの専用ほうき＆ちりとりセットです！サッシにぴったりなサイズで、汚れを効率的にお掃除することが可能。周囲のキレイも保てて優秀です！

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商品情報

商品名：サッシ用ほうき＆ちりとりセット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.8×1.2×19.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203215031

スリムな形状でサッシにフィット！セリアのお掃除セットが優秀

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『サッシ用ほうき＆ちりとりセット』です。

窓のサッシに入り込んだ砂埃やゴミを、お掃除しにくいと感じたことはありませんか？このアイテムは、そんなサッシをスッキリお掃除できる専用のほうき＆ちりとりなんです。

ほうきはちりとりに収納されています。爪状の部分でしっかりと固定されているので、簡単には外れないようになっていてストレスを感じにくいです。

上部の輪っか状の部分を押し込むと、ロックが外れて引き出せるようになります。

サイズが約1.8×1.2×19.3cmで、とてもスリムな形状なのが特徴。窓際や掃除用具入れにスッキリ収まるため保管場所にも困りません。

『サッシ用ほうき＆ちりとりセット』の気になる使い心地・コツは？

細いので窓のサッシの隙間にも難なく入ります。サッシよりも細いので小回りが利き、角にもしっかり行き届きます。

また、ほうきの毛は硬めで、こびりついた汚れもかき集めやすいです。

目の細かい砂のようなゴミは全てをかき集めてほうきで取り除くのは難しいものの、角度を変えながら何度も掃けば取り残しも少量で済みます。

仕上げに水を流せば、よりキレイになります！汚れも周囲に広がらず、お掃除がしやすいです。

普段は端の方まで汚れを寄せてから、サッシの切れ目からゴミをはじき出すような感じでお掃除していました。しかし、汚れを全て端まで移動させると、どうしても取りこぼしが出てきてしまいます。

そのまま水で流すと汚れも広がってしまいますが、このアイテムを使うとサッシだけでなく周囲のキレイも保てます。

今回は、セリアの『サッシ用ほうき＆ちりとりセット』をご紹介しました。

スッキリお掃除できるだけでなく、保管もしやすい優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。