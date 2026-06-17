100均で理想形を見つけた！ファスナー開けて即買い決定！ありそうでなかった黒ポーチ
商品情報
商品名：ラウンドポーチ ソフトクッション材使用
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480942827
ラウンドデザインでクッション性のある黒色のポーチを発見！
ダイソーの『ラウンドポーチ ソフトクッション材使用』は、220円で買える黒い円柱型のポーチ。ありそうで意外と見つからない、シンプルかつ高クオリティなアイテムです。
ポーチ売り場で何気なく手に取り、ファスナーを開けて中身を確認した瞬間に購入を決めました。
このポーチの魅力は、まず適度なクッション性があること。コスメやガジェット類など、傷つけたくないアイテムの持ち運びにぴったりです。
ハードケースほどの耐衝撃性はありませんが、薄手の布製ポーチに収納するよりも安心感があります。
さらに気に入ったのが内側の素材。ビニールのような質感で水気を弾きやすく、汚れが付いてもサッと拭き取ることができます。
化粧品を入れていると、どうしても粉や液体汚れが気になりがちですが、お手入れが簡単なのは大きなメリットです。
ダイソーの『ラウンドポーチ ソフトクッション材使用』の気になる収納力は？
長さのある形状なので、アイシャドウやアイライナー、ペンシルタイプのコスメも無理なく収納可能。
さらに、パレット3個に加えてリップ、チーク、リキッド系アイテム、ペンシル型コスメまでしっかり収まりました。見た目以上の収納力に驚きます。
また、コスメだけでなくガジェット収納でも活躍。試しにカメラの充電ケーブルを入れてみたところ、アダプター込みでもまだ余裕があるほどのサイズ感。
旅行や外出時の小物整理にも便利そうです。
今回はダイソーの『ラウンドポーチ ソフトクッション材使用』をご紹介しました。
洗える仕様ではないのが唯一残念な点ですが、それを差し引いても、お手入れしやすい内装素材、適度なクッション性、そして無駄のないシンプルなデザインはとても魅力的です。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。