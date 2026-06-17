「どんな野球を見せてくれるのかな？」楽天、吉井監督就任で交錯する“期待と不安”にファン反応 首位西武に17ゲーム差「最低3年はチーム強化に与えてほしい」「新しい風に期待」
吉井新監督はチーム再建に前向きな姿勢を示した（C）産経新聞社
楽天は6月17日、仙台市内で会見を行い、前ロッテ監督の吉井理人氏が新監督に就任することを正式に発表した。
背番号は「81」、三木谷浩史オーナーも同席する中、吉井新監督はチーム再建に前向きな姿勢を示した。
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吉井氏は現役時代、近鉄、ヤクルトでキャリアを重ね、メジャーにも挑戦。メッツ、エクスポズ、ロッキーズと渡り歩き、日米通算121勝をマークした。
指導者としても評価が高い。日本ハム時代には1軍投手コーチとしてダルビッシュ有や大谷翔平を育成、その後も世界一に輝いた2023年のWBCでも投手コーチを務めるなど、確かな指導力で多くの投手を羽ばたかせてきた。
一方でチームは4月中に一時首位に立つ時期もあったが、その後低迷。交流戦に入っても立て直せず、監督交代の事態を招いた。戦国パ・リーグで首位西武に17ゲーム差と厳しい現実を突きつけられている。“今度こそ”の期待をかけるファンからも吉井新監督には不安と期待が交錯する熱視線が向けられている。
新監督就任には「どんな野球を見せてくれるのかな？」「楽天もいい投手いるからな」「持ち味の育成力を発揮してほしい」「新しい風が吹き込まれることを期待」と吉井氏の手腕を楽しみにする声とともに、近年のチームは特に2023年からは石井一久氏（現GM）、今江敏晃氏、三木肇氏とチーム状態が悪くなると1年ごとに内部昇格などで監督が替わる落ち着かない状態が続くとあって、これにはファンの間からも「最低3年はチーム強化に与えてほしい」「楽天の監督交代サイクルはあまりにも早すぎる」と長期的スパンを求める声も多く上がっている。
厳しい道のりは予想されるが、選手たち含め、声援を送ってくれるファンのためにも意地は見せたいところ。19日、リーグ戦再開となる古巣のロッテ戦から指揮を執ることが有力となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]