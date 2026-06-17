【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】「爆速ムーブ」から絶品ダイレクト弾（実際の様子）

フランス代表のFWキリアン・エンバペが、圧巻の“神ムーブ”から今大会初ゴールをマークした。FWマイケル・オリーセとの阿吽の呼吸で守備を切り裂き、最後は卓越したシュート技術でネットを揺らす一撃にファンが歓喜している。

フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガル代表と対戦。前半はゴールレスだったが、後半に入りエンバペの2ゴールなどで3−1と快勝している。

均衡を破ったのはエースだった。66分、フランスは右サイドのオリーセを起点に攻撃を展開。DFジュール・クンデとのパス交換からカットインを試みるも、セネガル守備陣の対応に遭い一度スピードが落ちる。

しかし、この一瞬の緩みをエンバペは見逃さない。最前線で相手の動きが止まった隙を突き、一気に背後のスペースへ斜めの爆速スプリント。DFカリドゥ・クリバリの前を取り、完璧なタイミングで抜け出すと、オリーセから絶妙なスルーパスが通った。

抜け出したエンバペは、ボールを引き込みながら体を反転させ、そのままダイレクトで右足一閃。GKエドゥアール・メンディの届かないコースへ鋭く突き刺し、ゴール左へと流し込んだ。

元日本代表FWも「めちゃくちゃ速い」

DAZNで解説を務めた大黒将志氏（元日本代表）は、「前半はペナ内の背後とかなかった。ああいうスペースが背後に開く。そこは大事。最高だね。一瞬の隙」とコメント。さらに「クリバリが一瞬遅れている。ついていかないといけないですが、めちゃくちゃ速いので。ラインもバラついていて、オフサイドを一瞬迷ったのもあるか」と分析した。

このゴールはSNSでも話題に。ファンからは「エンバペはオリーセに使われたら誰よりもえぐい」「エンバペ速すぎだろ」「抜け出しが神」「エンバペのシュートうまいわー」「呼び込んでダイレクトは流石」「やっぱりえぐい」「結局バペなんかい」「シュートバリエーションがすごいな」「裏のスペースに抜け出したところで勝負アリやな」と歓喜した。

なおエンバペは、90＋6分にも衝撃のミドルシュートを叩き込んで2ゴールの活躍。このゴールで代表通算58得点とし、オリビエ・ジルーを抜いてフランス代表の歴代最多得点者となった。さらにW杯では14ゴール目で、ゲルト・ミュラーと並ぶ歴代3位タイに浮上し、今大会中にロナウド（15得点）とミロスラフ・クローゼ（16得点）を上回る可能性も高まっている。

（FIFAワールドカップ2026）