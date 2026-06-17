安住紳一郎アナ、中村玉緒さん通夜の“印象”伝え偲ぶ
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、17日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が、16日に都内で営まれたことを伝えた。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
番組は、親交のあった明石家さんま、浅田美代子、西村知美らの姿があったと説明。「からくりファミリーが玉緒さんを見送りました」と伝えた。また、王貞治や松平健、鶴見辰吾、瀬川瑛子、和田アキ子ら、およそ400人が参列したことなどを伝えた。
『さんまのスーパーからくりTV』などで共演していた安住アナは、「たくさんの声が届いています」と、中村さんを偲ぶファンの声を紹介。そして、「こんなことを言うのは少し不謹慎かもしれませんが、私も昨日少しお邪魔したんですが、贈られた花のお札がですね。壁一面にずらーっと貼られていて。そして、テレビ、新聞社のカメラフラッシュがずっとたかれていて、いわゆるその大物と言われる人たちが、車寄せにたくさん駆けつけて。そして事務所の人たちが、悲しみながらもキビキビと働いていてということで…」と現場の様子を説明し、「なんとなく芸能界の中で人生を終えた、中村玉緒さんらしい通夜だったと思います。本当にたくさんの人たちが弔問に訪れていました」と伝えた。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
番組は、親交のあった明石家さんま、浅田美代子、西村知美らの姿があったと説明。「からくりファミリーが玉緒さんを見送りました」と伝えた。また、王貞治や松平健、鶴見辰吾、瀬川瑛子、和田アキ子ら、およそ400人が参列したことなどを伝えた。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。