お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。“Wボケ”の漫才で知られる人気芸人の芸風について語った。

この日の番組ロケで「笑い飯」の哲夫が登場すると、スタジオの「千鳥」ノブは「ヤバい人が来た！」と警戒。大悟は「茂みに8回突っ込んだ人ね」と、前回の出演時を振り返った。

2021年5月の放送回で、道路沿いの茂みに飛び込みボケまくった哲夫。ノブは「伝説なのよ、相席食堂で」といい、「（相方の）西田さんが…と思いきや、この人がクレイジーなんですよ」と解説。大悟も「ホンマにイカれてるのはこっちやもんな、どう考えても。賢いから怖い」と、その芸風をリスペクトしている様子を見せた。

しかしロケ中、足が痛そうな哲夫の姿に2人は「これどっちや？」と注目。ノブは「足を引きずるボケはしないから、ホンマにやってるわ」と想像しつつ、「哲夫さんは意外とフィジカルボケが面白い」とも。哲夫について番組テロップでは「ロケ前日、子供とのサッカーの試合中に肉離れした」と明かされていた。