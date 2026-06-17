「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）

６大会連続出場となったアルゼンチン代表主将、リオネル・メッシが初戦で怒涛のハットトリック。レジェンドが３８歳とは思えない動きを見せ、観客は総立ちとなった。連覇を目指すチームは快勝発進となった。

前人未到のピッチに立ったメッシ。前半５分に右サイドからＤＦをかわし、右足でゴールを決めたかに見られたがオフサイドの判定。それでもスタンドがどよめくと、前半１７分に歓喜の瞬間が待っていた。敵陣中央でボールを受けると、３対４と数的不利の中で中央突破を敢行。メッシのスピードにＤＦ陣がほんろうされると、最後は左足で鋭いミドルシュートを決め先制ゴールとなった。

これには観客も総立ちで熱狂。壮観なスタンディングオベーションもわき起こった。だが勢いに乗るメッシはこれで終わらない。先制ゴール後もキレのある動きを見せ続け前半を折り返すと、後半１５分、ミドルシュートのこぼれ球に素早く反応。キーパーの動きを冷静に見ながら、右足で逆サイドに流し込んで２点目を奪った。

後半２０分にはキーパーと１対１になり、強烈なシュートを放つもファインセーブに阻まれて思わず苦笑いを浮かべていた。時計が進んでも勢いは衰えず、後半３１分にはゴール前中央から華麗に左足で３点目を決めた。これでＷ杯歴代最多タイとなる通算１６ゴール。アルジェリアサポーターはぼうぜんと立ち尽くし、アルゼンチンサポーターは熱狂に包まれた。

後半３３分に交代が告げられると、スタジアムが総立ちでメッシコール。ハットトリックの大活躍にスタンドの興奮は収まらなかった。

アルゼンチン代表は連覇へ向けて快勝発進。結果的にキャプテンのワンマンショーとなった。