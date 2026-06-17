陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本選手権で初優勝した心境をあらためてつづった。

「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一。本当に、すごく長い時間がかかったけど諦めずに走り続けてきてよかったと心から思える景色でした」と、改修前の瑞穂で行われた高校2年時の日本ユース選手権以来の日本一のタイトルとなった13日のレースを振り返り、「もう一度この景色を見せてくれたたくさんの人に、たくさんのありがとう！」と感謝。

アジア大会代表が内定し、チケットを掲げている写真などをアップし、「アジア大会100mハードルは9/25・26です！ぜひパロマ瑞穂スタジアムで待ってます」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「14年越しの日本一おめでとう。胸が熱くなる走りでした。これからも応援しています」「優勝おめでとうございます テレビ画面ですけど応援してました 素敵でした」「おめでとうございました。素人には想像できない年月でしたけど、ひとみさんにとっては今のある時間だったんだなと推測します。これからも頑張ってください」「ゴールの瞬間のガッツポーズがめちゃかっこよかったです！！」などの声が寄せられている。

中島は、昨年9月の世界選手権東京大会の女子100メートル障害で準決勝に進出。スタート前パフォーマンスで人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター猗窩座（あかざ）のポーズを披露して話題になった。アニメ好きを公言しており、人生のバイブルは「ドラゴンボール」や「HUNTER×HUNTER」で、自宅にあるフィギュアのコレクションは未開封含め「50〜60体ほどあります」。