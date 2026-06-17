北中米Ｗ杯１次リーグＧ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・ロサンゼルス）、イランがニュージーランドに２―２のドローで終えた試合で、イラン選手のある行動が物議をかもしている。

問題となったのは、開催国の一つであり、この日の会場でもある米国で見せたゴールパフォーマンスだ。１―２の後半９分に同点弾を決めたＭＦモハンマド・モヘビ（ロストフ）は、右手で拳銃のようなポーズをしながら、空に向かって何度も打つようなパフォーマンスを見せた。

米メディア「ニューヨークポスト」は「モハンマド・モヘビが自国の２点目を決め、祝杯として拳銃を発砲する様子を見せた。多くのＳＮＳユーザーはこの祝いに憤慨し、米イラン間の戦争を指していると考えた」と伝えた。

試合後には、モヘビが自身のパフォーマンスについて「そのセレブレーションはただ、その瞬間に心に浮かんでいただけだった」と強調。「こうやってやっているんだ（手のジェスチャーで）ファンみんなのためにこうやってやってみたかったんだ。ただのお祝いなんだよ、それだけだ」と説明したという。

なお、試合後にモヘビは自身のインスタグラムのストーリーを更新し「昨日のゴールセレブレーションは、何か特別な意図や悪意があったわけではなく、他のすべての選手たちと同じように、ただゴールを決めた後の喜びを表しただけでした。私はいつも、どんな信念や意見を持っているかに関わらず、すべての親愛なるイラン人のみなさんを尊重し、愛しています。そして、昨日のロサンゼルスでの比類なき素晴らしいサポートに、改めて感謝します」とファンに向けて発信している。