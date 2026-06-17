Amazon「プライムデー」を7月10日から実施

アマゾンジャパンは、会員限定のセール「プライムデー」を7月10〜13日の4日間、実施する。食料品や日用品、家電など300万点以上が対象で、生活必需品からプレミアムブランド商品、猛暑対策アイテムなどをそろえる。食料品のネットスーパーでもセールを行う。なお、7月7〜9日の3日間、「プライムデー先行セール」も行う。

今年の「プライムデー」では、日常生活で良く使われる商品のまとめ買いに応えるほか、価値観などに沿ったこだわりの商品、心と体をねぎらうリフレッシュ商品などの提案に力を注ぐ。

同社が20〜69歳の男女1000人を対象に実施した「今夏のお買い物に関する意識･実態調査」によると、約7割の人が何かの節約を意識していることが分かった。一方、ボーナスの支給額は2025年と同水準との答えが半数を占めた。使い道は「貯蓄･返済」「生活費」がメインで、家計の防衛意識は一層強まっている傾向が見られた。その一方、買い物を楽しみに感じる人が多く、理想の買物として「安さ」や「効率性」、「利便性」を挙げる人が多かった。

そこで、まとめ買いに最適な商品の提案と共に、こだわった商品などもセール品として提供し、買い物の楽しさを演出する。

まとめ買いに最適な商品として食料品は、飲料や米、乾麺パスタ、カップ麺、酒類に加え、夏場に最適なそうめん、オリーブオイルなど、生活に役立つ商品を多くそろえる。大容量の商品も展開する。

7月2〜5日には、東京･六本木で実際の商品を展示する。商品の当たる抽選会も行う。

また、7月7日(一部店舗は6月16日)からはネットスーパーでもセールを行う。アマゾンのアカウントを持つすべての人を対象にしたセールも実施する。

一部商品を対象にした「プライムデー先行セール」も7月7日から3日間行う。

さらに、イメージキャラクターとして7人組ガールズグループ「HANA」を起用し、TVCMに出演するほか、ウェブやSNSなどの媒体にも出演し、「プライムデー」を盛り上げる。

アマゾンジャパン 6月16日に行われた発表会

6月16日に行われた発表会で、プライム･マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司氏は「年に一度の『プライムデー』。お得に楽しく買い物をしていただけたら」と語った。

HANAのCHIKAさんは「プライムデーで、皆さんがAmazonで日常的に使っているものとか、ずっと欲しかったものとかをゲットして、一緒に楽しんでいただけたら嬉しい」とコメントした。