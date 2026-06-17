【B1R-L シャーシキット スキンカラーE】 10月 発売予定 価格：5,940円

コトブキヤは、プラモデル「B1R-L シャーシキット スキンカラーE」を10月に発売する。価格は5,940円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、初期のメガミに用いられたBlock1規格のLサイズ素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクした「B1R-L シャーシキット」を、小麦色の肌が特徴的なスキンカラーEで商品化したもの。

コンセプトカラー＆全身スキンカラーEで成型された2体分のランナーがセットとなっており、プリント印刷された可動眼球フェイスに加え、未塗装の可動眼球フェイスにデカール対応の汎用フェイスも付属している。

胸部、腹部、腰部、つま先はディテールあり、ディテールなしのパーツが付属し、好みの情報量での選択、組み合わせができる。

頭部ヘルメットは表情の見えるものと目隠れタイプのデザインの選択式で、フィンが可動してシルエットを豊かにする。

互換性重視の肩甲骨が付属、デフォルトの肩甲骨パーツと交換することで既存のメガミデバイス（バスタードール以前）の胸部が接続可能となるほか、既存パーツを装着できる3mm径共通穴の背面武装ハンガー、ブレードを模した眼球可動用工具パーツ、片足用スタンドが付属している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ」が付属している。

「B1R-L シャーシキット スキンカラーE」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約155mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。