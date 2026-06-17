サブスク＆スマホの新常識【家計の見直し】

“新・固定費”の代表格ともいうべきサブスクは、「とりあえず解約しておく」をデフォルトに。“ライフライン”であるスマホは本体も年々高騰。キャリア変更や料金プランの再考も、一度冷静に考えよう。

教えてくれた方

横川楓

1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。

見直し1｜サブスク

見たい時、知りたい時だけ入る、が正解

話題の作品がリリースされた月は利用しても、見終わればまたしばらくノータッチ。そんな動画配信サービスに、心当たりがある人も多いのでは。「月額のアプリやオンラインサロンも同様で、欲しい情報がある時に“都度入り直す”がベター。そのために、解約しやすい月額制のサブスクを選んでおくのも手。習い事やジムなども、利用回数の半数も使っていないのであれば、プラン変更を」

いま契約している全サービスの金額と利用頻度を書き出そう

見直し2｜スマホ

月々のスマホ代は4000円以内を目安に

最新iPhoneの最上位機種が約19万円からと、新モデルは手が届かない存在になりつつある今は、本体の買い替えを検討する前にプランの見直しを。「まず自分が使っているデータ通信量を確認しましょう。プランによっては5GB1000円以下というものもあるので、自宅のWi-Fiを使っている人であればコストダウンに。また、携帯契約時につけた不要なオプションも解約を」

格安スマホに乗り換えた方がいい？

格安スマホは大きく分けて4つ。大手キャリアのネット専用プラン、格安SIM、大手キャリアのサブブランド、そして独自キャリアの楽天モバイル。現在のプランが家族割適用なら、そのままの方がお得なケースも。

格安スマホはどこでも使えるの？

格安スマホは基本的に大手キャリアの通信網を借りて提供されているため、たいていは全国どこでも使える。ただし、通信の安定性はそれぞれに異なり、地下や建物内、郊外によっても変わるので見極めが必要。

中古スマホを買う際の注意点は？

中古スマホ初心者へのおすすめはドコモやソフトバンクなどキャリア各社の認定中古品やAppleなどが扱う「整備済み品」。状態がランク分けされているので安心。ただし、付属品は付かない場合も。

iPhoneを安く手に入れるには？

カメラの性能にこだわらなければ、最新モデルじゃなくても十分。「2代前のモデルになれば、新品でもぐっと価格が下がります。使用中のスマホを下取りに出して、買い替えの際の購入資金に回すのも手」