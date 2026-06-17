「ゴジラVSデストロイア」よりプラモデル「PLAfig. No.PF-03 デストロイア 完全体」が11月に発売
【PLAfig. No.PF-03 デストロイア 完全体】 11月 発売予定 価格： 9,130円（通常版） 9,350円（アオシマオンラインショップ限定版）
青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-03 デストロイア 完全体」を11月に発売する。価格は9,130円。6月24日14時より予約受付を開始する。
本商品は映画「ゴジラVSデストロイア」に登場した「デストロイア 完全体」を「PLAfig. (プラフィギュア)シリーズで立体化したもの。
固定ポーズでのプラキット化され、全高約17cmで組み立てるだけで生物感溢れるデストロイアの造形美を楽しめる。パッケージは「TAKA-F」氏による描き下ろしイラストとなっている。
また、アオシマオンラインショップ限定版には「デストロイア 幼体」が2体付属する。原型制作には「りんこ （アンバランス）」氏を起用し、人間を恐怖に陥れた幼体の姿をプラモデルキットで再現されている。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) June 17, 2026
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PLAfig. No. PF-03
デストロイア 完全体
2026年11月発売予定！
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📢平成・VSゴジラシリーズ最後の敵怪獣 完全生命体デストロイア登場！！
【受注予約開始】6/24(水)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/dwZSVmWwI1#アオシマ #プラモデル pic.twitter.com/hiuzCcQOcO
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