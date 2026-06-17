XREALは、GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」を採用したXRグラス「XREAL AURA」を今秋に発売する。具体的な発売日や価格は未定だが、発売に先駆けて限定特典2種の販売を開始した。価格は優先的に出荷順位が確保される「XREAL AURA 特典プログラム」が15,000円、発売日出荷が保証される「XREAL AURA 初回限定パス」が45,000円。

「XREAL AURA 特典プログラム」には発売時に使える30,000円相当の特典コードが付属。「XREAL AURA 初回限定パス」は製品にシリアルナンバーが刻印されるほか、初回限定パスの購入代金(45,000円)がXREAL AURAの製品購入代金に充当される。なお、初回限定パスは世界2,000件限定。

XREAL AURAは、「Project Aura」として開発が進められてきた次世代XRグラス。91gの軽量な光学シースルー(OST)フレームに、70度の広視野角を組み合わせ、現実空間に映像を重ね合わせる没入型の複合現実(MR)・拡張現実(AR)体験を実現するとしている。

GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」と、AIアシスタント「Gemini」と深く統合されており、マルチモーダルAIによる自然な対話や操作に対応。QualcommのXRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載した専用空間コンピュートユニットにより、高度なXR性能と電力最適化を両立している。

そのほか、低遅延の空間表示やセンサー処理を担う独自のコプロセッサ「XREAL X1S Spatial Coprocessor」も内蔵する。