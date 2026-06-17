インターネットを悪用した犯罪を防ごうと高知県警は6月17日、高知県内の専門学生たちにサイバー防犯ボランティアを委嘱しました。



県警ではインターネットを悪用した犯罪を防ぐため、2015年から毎年県内の学生グループなどを県サイバー防犯ボランティアに委嘱しています。



高知市で行われた委嘱式では、成情報看護専門学校の防犯ボランティア団体「CentralCharacterS」の21人が参加し、団体の矢野大空斗部長に委嘱状が手渡されました。





■ CentralCharacterS 矢野大空斗 部長「犯罪が減る、抑制になるということは被害に遭う方が減るということ。日々変わる（ネット環境）の中でも調べたり、学んで通報して減らしていきたい」県警によりますと2025年全国でインターネットバンキングを使用した不正送金の被害はおよそ104億円に上っていて、そのうち9割がフィッシングサイトが発端となっています。「CentralCharacterS」ではサイバーパトロールなどを行い、そうしたサイトの発見通報で削除に繋げたりサイバー防犯動画を作成し広報活動にも力を入れていくとしています。