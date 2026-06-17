75歳・田中健、いただき物で作った豪華手作りブランチに称賛する声「朝から胃がびっくりするほどの御馳走」
俳優の田中健（75）が、17日までに自身のブログを更新。いただき物の食材をふんだんに使った手作りブランチを公開し、称賛の声が寄せられている。
【写真】「胃がびっくりするほどの御馳走」田中健の豪華手作りブランチ
田中は「宴会あけのブランチ」と題してブログを更新。「手ぶらでいらしていただいて大丈夫なのに いただきものばかりな田中家冷蔵庫」とつづり、この日の食卓メニューを紹介した。
食卓には、「北海道からきたアスパラガス」「山形のさくらんぼ」「余ったサマートリュフチーズにベビーリーフのオムレツ」などが盛り付けられた一皿と、「ガーリックトースト」、数日前のカレーに長芋が足された1品や、いただき物のゼリーなどが並んでいる。
さらに「そうそう、すっぽんコンソメスープもまだ残ってる……」と、この日の食卓を紹介。公開された写真には、品数豊富で温かみのある食卓の様子が収められており、「散歩で温まった身体に沁みました」と満足そうにつづった。
コメント欄には「朝から胃がびっくりするほどの御馳走ですね」「どれも美味しそうですね！」「頂き物で楽しむブランチ良いですね」「ベビーリーフのオムレツは美味しいですね」といった声が寄せられている。
【写真】「胃がびっくりするほどの御馳走」田中健の豪華手作りブランチ
田中は「宴会あけのブランチ」と題してブログを更新。「手ぶらでいらしていただいて大丈夫なのに いただきものばかりな田中家冷蔵庫」とつづり、この日の食卓メニューを紹介した。
食卓には、「北海道からきたアスパラガス」「山形のさくらんぼ」「余ったサマートリュフチーズにベビーリーフのオムレツ」などが盛り付けられた一皿と、「ガーリックトースト」、数日前のカレーに長芋が足された1品や、いただき物のゼリーなどが並んでいる。
コメント欄には「朝から胃がびっくりするほどの御馳走ですね」「どれも美味しそうですね！」「頂き物で楽しむブランチ良いですね」「ベビーリーフのオムレツは美味しいですね」といった声が寄せられている。