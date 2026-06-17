岡田結実、高校時代のUFO体験告白「私はあんな光も消え方も見たことがないので」 サーヤ「擬態するパターンがあるんですね！」と驚き
タレントで俳優の岡田結実が、16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。高校時代に体験したという不思議な目撃談を明かした。
【写真】岡田結実のイケメン夫が登場＆夫婦テレビ初共演
同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂や話題を“愛と浪漫”をもって語り合う。
この日の放送では、「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで公開されたUFO関連の機密資料や、世界各地で報告される目撃情報をもとに、宇宙人やUFOの存在について考察した。
ゲスト出演した岡田は、高校時代に母親とドライブへ出かける直前、夕空でひときわ明るく輝く“一番星”のような光を目撃したという。
しかし、その光は突然、真下へ向かうように消えたと回顧。岡田は「私はあんな光も消え方も見たことがないので、UFOだったのかなと思って…」と当時の心境を語った。
この証言を受け、オカルト編集者の角由紀子氏は、「UFOが星や飛行機に擬態して現れる“フェイクスター”“フェイクプレーン”という説がある」と解説。共演したお笑いコンビ・ラランドのサーヤは「擬態するパターンがあるんですね！」と驚きの声を上げた。
番組には、岡田のほか、高橋ジョージ、元櫻坂46で俳優の菅井友香、濱口優らも出演。それぞれが自身の不思議な体験を語り、宇宙人やUFOをめぐるさまざまな説について議論を交わした。
【写真】岡田結実のイケメン夫が登場＆夫婦テレビ初共演
同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂や話題を“愛と浪漫”をもって語り合う。
ゲスト出演した岡田は、高校時代に母親とドライブへ出かける直前、夕空でひときわ明るく輝く“一番星”のような光を目撃したという。
しかし、その光は突然、真下へ向かうように消えたと回顧。岡田は「私はあんな光も消え方も見たことがないので、UFOだったのかなと思って…」と当時の心境を語った。
この証言を受け、オカルト編集者の角由紀子氏は、「UFOが星や飛行機に擬態して現れる“フェイクスター”“フェイクプレーン”という説がある」と解説。共演したお笑いコンビ・ラランドのサーヤは「擬態するパターンがあるんですね！」と驚きの声を上げた。
番組には、岡田のほか、高橋ジョージ、元櫻坂46で俳優の菅井友香、濱口優らも出演。それぞれが自身の不思議な体験を語り、宇宙人やUFOをめぐるさまざまな説について議論を交わした。