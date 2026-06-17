◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。W杯史上初となる6大会連続出場の偉業を達成したFWリオネル・メッシが、自身初のW杯本大会でハットトリックを達成した。ワールドカップで記録されたハットトリックは通算54回目となった。

6大会連続出場でアルゼンチン代表通算200試合目で世界に衝撃を与えた。前半17分に縦パスを敵陣中央で受けると、ドリブル開始。エリア外から放たれた強烈な左ミドルシュートは元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏を実父に持つアルジェリアGKルカ・ジダンの手を弾き、ネットに突き刺さった。

後半15分にこぼれ球に反応したメッシが右足で冷静に決めて、2点目を挙げた。FWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の持つ大会通算16得点まで「1」に迫った。

後半31分にペナルティエリア手前から左足でゴール左下に突き刺して自身初の本大会でハットトリックを達成した。ファンは総立ちして大興奮した。

千両役者は全力を出し切って後半34分に交代した。