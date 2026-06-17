◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン-アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)

アルゼンチンは後半にメッシ選手がこの日3得点目となるゴールを決めハットトリックを達成。スーパースターの異次元の活躍で3-0とリードしています。

メッシ選手はこの日、3人の前線の右で先発出場。W杯史上初めて6大会連続出場を飾ります。そして開始早々に一度エリア内から冷静にゴール隅を狙いゴールネットをゆらすもオフサイドに。しかし前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録します。

すると後半15分に味方がミドルシュートを放つと相手GKが前に弾き、そのこぼれ球にいち早く反応したのがメッシ選手。飛び込んできたGKの動きを冷静に見極め、逆をついてゴール右に流し込み2点目を奪いました。

そしてまだまだメッシ選手の活躍は止まりません。後半31分にはペナルティアーク付近でボールを受けると、今度は狙い澄ましてゴール左すみに蹴り込み3点目。今大会初戦でハットトリックを記録する異次元の活躍を見せています。

メッシ選手はこれでW杯通算16得点目を記録。ミロスラフ・クローゼ氏に並び1位タイとなりました。メッシ選手はその後、後半35分に万雷の拍手のなか途中交代でベンチへ下がりました。