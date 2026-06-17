◇ナ・リーグ メッツ3―5レッズ（2026年6月16日 シンシナティ）

メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4回2安打4失点で今季初勝利はならず、開幕からの5連敗を喫した。カルロス・メンドサ監督（46）は次回登板も先発として起用する方針を示した。

4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりとなるメジャーでの先発マウンドとなった千賀は立ち上がりにレッズ打線に捕まった。先頭打者から連続四球を与えると、3番・スチュワートに低めシンカーを左翼席へと運ばれ、1死も取れないまま3点を失った。先制被弾後、2死までこぎ着けたが、6番・スティアにも95.2マイル（約153.4キロ）直球を左中間スタンドへと運ばれた。痛恨の2被弾に初回を終え、ベンチへと戻る千賀の表情はこわばっていた。

2回を3者凡退で終え、立ち直った。3回には1死から四球を出し、4番・ローには11球粘られながらも最後はシンカーで空振り三振。一走はスタートを切っており、三振併殺で結果的に3人でこの回を終えた。4回は無死からスアレスを96.2マイル（約154.8キロ）、2死一塁からマクレーンを96.7マイル（約155.6キロ）とともに直球で空振り三振。4回終了時で球数は82球に達し、この回限りで役目を終えた。

千賀の投球内容についてメンドサ監督は「最初に対戦した3人の打者に対しては、理想的とは言えませんでした。立ち上がりに四球が重なり、3ランホームランを打たれた。あのシンカーは時速88マイル（約141.6キロ）程度でした」と立ち上がりの失点を誤算としたが「ただ、その後はスイーパーやスライダーを使いこなし、立ち直る兆しを見せてくれた。そこは評価したい部分です」と振り返った。

次回登板について先発起用かと問われ「ええ、おそらく。まだ投手コーチとは話をしていませんが、次回も投げてもらうことになるでしょう」と明言した。

千賀は4月27日（同28日）に腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってスローイングを再開し、5月22日（同23日）に傘下1Aでのリハビリ登板で実戦復帰を果たした。6月11日（同12日）には傘下2AでIL入り後、4度目の登板。6回1安打1失点と好投し、リハビリ登板を終えた。

今季は6試合に先発して0勝5敗、防御率9.00となった。メジャー4年目のシーズン。ここからの巻き返しを期す。