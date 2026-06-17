ゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』に、新たに『ダンガンロンパ』シリーズが参加することが発表された。あわせて、イラストレーター・板鼻利幸による描き下ろしのイベントキービジュアルも公開された。

（関連：【画像あり】『GAME MUSIC JAM - Level 1』で演奏される『ダンガンロンパ』シリーズ）

本イベントは、7月18日～20日の3日間にわたり、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催されるもの。タイトルの垣根を越えたゲーム音楽をライブで体感できる内容となっており、ダイナミックなバンド演奏をベースに各タイトルの世界観を再現するほか、『UNDERTALE』ではピアノの生演奏が披露されるなど、豪華な演出が予定されている。

今回、新たな演奏作品として『ダンガンロンパ』シリーズの参戦が決定。これにより、すでに発表されている『ファイナルファンタジーXIV』（演奏：THE PRIMALS／ゲスト：南條愛乃）、『NieR:Automata』（ボーカル：エミ・エヴァンス、ジュニーク・ニコール）、『クロノ・トリガー』、『UNDERTALE』とあわせ、全5作品のラインナップが出揃った。

あわせて公開されたキービジュアルでは、チョコボ、エミール、サンズ、モノクマといった各演奏作品のキャラクターたちが集結。作品の枠を越えた共演を果たしている。

また、6月17日20時からは、本イベントのMCを務めるおついちの公式YouTubeチャンネル「おついちTube」および「SQUARE ENIX MUSICチャンネル」にて特別番組を生配信。番組にはゲストとして『ファイナルファンタジーXIV』のサウンドディレクター・祖堅正慶が出演し、イベントの見どころを語る。

チケットは、イープラスにて6月21日23時59分までプレイガイド先行抽選予約を受け付けている。