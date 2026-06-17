またまた決めた！ 初戦から止まらないメッシが冷静フィニッシュで２点目！ アルゼンチンが盤石な試合運び【W杯】
アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、アルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。リオネル・メッシが圧巻の追加点を挙げた。
アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となるリオネル・メッシが先発。38歳となったスターは、今大会でも別格の輝きを放った。
まずは17分だった。ロドリゴ・デ・パウルから最終ライン裏へ鋭い縦パスが入ると、敵陣中央でボールを受けたメッシが華麗に前を向く。そのままドリブルで持ち運び、ペナルティエリア手前中央から左足を一閃。狙いすましたシュートは完璧なコースを描き、ゴール右隅へと吸い込まれた。
エースの鮮烈な一撃でアルゼンチンが先制すると、メッシはさらに魅せる。60分、アレクシス・マカリステルのミドルシュートをGKが弾いたところを見逃さず、素早く反応。こぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目を奪った。
エースの圧巻の活躍で、盤石な試合運びを見せるアルゼンチンが２−０とリード。 “世界最高の男”がその健在ぶりを改めて証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】 メッシがW杯初戦から躍動！ 衝撃のミドル弾＆冷静フィニッシュ！
アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となるリオネル・メッシが先発。38歳となったスターは、今大会でも別格の輝きを放った。
まずは17分だった。ロドリゴ・デ・パウルから最終ライン裏へ鋭い縦パスが入ると、敵陣中央でボールを受けたメッシが華麗に前を向く。そのままドリブルで持ち運び、ペナルティエリア手前中央から左足を一閃。狙いすましたシュートは完璧なコースを描き、ゴール右隅へと吸い込まれた。
エースの鮮烈な一撃でアルゼンチンが先制すると、メッシはさらに魅せる。60分、アレクシス・マカリステルのミドルシュートをGKが弾いたところを見逃さず、素早く反応。こぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目を奪った。
エースの圧巻の活躍で、盤石な試合運びを見せるアルゼンチンが２−０とリード。 “世界最高の男”がその健在ぶりを改めて証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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