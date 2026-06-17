またまた決めた！ 初戦から止まらないメッシが冷静フィニッシュで２点目！ アルゼンチンが盤石な試合運び【W杯】

またまた決めた！ 初戦から止まらないメッシが冷静フィニッシュで２点目！ アルゼンチンが盤石な試合運び【W杯】