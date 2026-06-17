サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が、21日のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本の第2戦、チュニジア戦の日本テレビ中継の解説を担当する。本田は日本初戦となったオランダ戦のNHK中継の解説を務め大きな話題に。複数の局で同一大会の解説を担当する異例の挑戦となった。実況を務めるのは日本テレビの山本紘之アナウンサーで、本田との掛け合いに期待が集まる。

15日の日本VSオランダ戦で大反響となった本田の解説。一方で、本田の“ムチャぶり”に神回答したNHK小宮山晃義アナウンサーの手腕も大きな話題となった。本田が「11番誰ですか？」「身長何センチですか？」と問うと、即座に全ての質問に回答。また「ピッポみたいやった」とつぶやく本田に「元イタリア代表フィリッポ・インザーギみたいだったとおっしゃっています」と解説するなど、豊富な知識量に称賛の声が上がった。

独自ワード満載な本田の“珍解説”にも期待が高まるチュニジア戦。同戦で実況を担当するのは山本紘之アナだ。

山本アナは、5大会連続代表入りしているDF長友佑都と、明大サッカー部時代はチームメイトだった。2学年上の長友に指導を受けており、「佑都さん」「山本」と呼び合う仲で現在も番組などで対談している。

山本アナがW杯日本代表の実況を務めるのは今回が初めて。かつて柏レイソルU-18に所属し、卒業後に明大サッカー部でプレー。同級生に笠原昂史、久保裕一、小林裕紀、山田大記がいる。自身もプロから誘いがあったことを週刊誌のインタビューで明かしている。2011年に同局に入社し「news every.」スポーツキャスターなどを担当。高校サッカーやJリーグの実況で定評がある。15年にサッカー誌のインタビューで「ワールドカップで日本代表戦の実況をしたい」と語っており、今回キャリア16年目で夢の舞台に到達した。

山本アナに対し、サッカーファンからは「現役キー局アナの中では最もプロに近づいた方ではないか？サッカーへの知見で考えればガチ中のガチな人選」「日テレ山本紘之は、天皇杯でモンテディオ山形をブチのめしたジャイキリイレブンです」と期待する声が高まっている。